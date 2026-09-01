ZEUS Piraeus Grand: Νέα εποχή στο Executive & Corporate Living στην επιχειρηματική καρδιά του Πειραιά

125 διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών για στελέχη, ομάδες έργου και επαγγελματίες με ευέλικτες επιλογές για επαγγελματικά ταξίδια, διαμονές μεγάλης διάρκειας και μακροχρόνια παραμονή, ολοκληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας και ένα μοντέλο διαμονής σχεδιασμένο γύρω από τις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικής κινητικότητας.

Ο Όμιλος ZEUS ενισχύει την παρουσία του στον Πειραιά με το ZEUS Piraeus Grand, μια νέα πρόταση διαμονής υψηλών προδιαγραφών με ολοκληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας, σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες της διεθνούς επιχειρηματικής και ναυτιλιακής κοινότητας. Το concept συνδυάζει την ιδιωτικότητα, τον χώρο και την αυτονομία μιας σύγχρονης κατοικίας με την ασφάλεια, τις υπηρεσίες και την ολοκληρωμένη υποστήριξη που προσφέρει ένα περιβάλλον φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών. Σε απόσταση περίπου 250 μέτρων από το Λιμάνι του Πειραιά, το ZEUS Piraeus Grand απευθύνεται σε ανώτατα διοικητικά στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη της ναυτιλίας, επισκέπτες συνεργάτες, συμβούλους, νομικούς συμβούλους, ομάδες έργου και επαγγελματίες που μετακινούνται από το εξωτερικό για εργασία και χρειάζονται μια πραγματική βάση στον Πειραιά, είτε για σύντομες επαγγελματικές διαμονές είτε για παραμονή διάρκειας εβδομάδων ή και μηνών, ακόμη και στο πλαίσιο μετεγκατάστασης.





Μια νέα προσέγγιση στο Corporate Living

Το ZEUS Piraeus Grand διαθέτει 125 διαμερίσματα, από 35 έως 128 τ.μ., με δυνατότητα φιλοξενίας έως πέντε ατόμων ανά διαμέρισμα. Οι κατοικίες περιλαμβάνουν πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, χώρους εργασίας, ηλεκτρικές συσκευές, Smart TV, high-speed Wi-Fi και εξοπλισμό καθημερινής διαβίωσης, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να εγκατασταθεί άμεσα και να λειτουργήσει με την άνεση και την αυτονομία μιας κατοικίας. Η φιλοσοφία του concept είναι απλή: ο σύγχρονος επαγγελματίας δεν χρειάζεται απλώς ένα δωμάτιο. Χρειάζεται έναν χώρο όπου μπορεί να ζει, να εργάζεται, να συναντά συνεργάτες, να ξεκουράζεται και να παραμένει παραγωγικός, χωρίς την πολυπλοκότητα που συχνά συνοδεύει μια προσωρινή μετεγκατάσταση.

Ένα απλούστερο μοντέλο για τις εταιρείες

Για τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, υπευθύνους εταιρικών ταξιδιών, τμήματα προμηθειών και εταιρείες με συχνές ή μακροχρόνιες ανάγκες διαμονής, το ZEUS Piraeus Grand έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ευκολία στον προγραμματισμό, την ευελιξία και τη λειτουργική απλότητα. Οι λύσεις για εταιρικούς πελάτες μπορούν να περιλαμβάνουν σαφείς όρους συνεργασίας, δυνατότητα ενιαίας εταιρικής σύμβασης, συγκεντρωτική μηνιαία τιμολόγηση, ευελιξία στην παράταση της διαμονής και επιλογές διαμονής προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εταιρείας.

Οι εταιρικές λύσεις οργανώνονται γύρω από τρεις βασικές ανάγκες: Διαμονή ανώτατων στελεχών, για επισκέπτες σε ανώτατες διοικητικές θέσεις και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαμονή για επαγγελματικά έργα, για ομάδες έργου, συμβούλους και εξειδικευμένα στελέχη, και κατοικία για μετεγκατάσταση, για εργαζομένους που αναλαμβάνουν καθήκοντα από το εξωτερικό και στελέχη που μετεγκαθίστανται.

Στρατηγική τοποθεσία στην επιχειρηματική καρδιά του Πειραιά

Η θέση του ZEUS Piraeus Grand προσφέρει άμεση σύνδεση με το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Πειραιά, με εύκολη πρόσβαση στο Λιμάνι, σε σημαντικά εταιρικά γραφεία και σε βασικές συγκοινωνιακές συνδέσεις.

Η τοποθεσία του το καθιστά ιδιαίτερα κατάλληλο για τις ανάγκες της ναυτιλιακής, λιμενικής και ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας, παρέχοντας στα στελέχη μια σταθερή και λειτουργική βάση κοντά στον χώρο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υποδομές που μετατρέπουν τη διαμονή σε ολοκληρωμένη εμπειρία

Η εμπειρία υποστηρίζεται από 24/7 υποδοχή και ασφάλεια, χώρους εργασίας, γυμναστήριο, room service, υπηρεσία μεταφοράς αποσκευών, ιδιωτικές μεταφορές, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, καθώς και εξατομικευμένη υποστήριξη για διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας και μετεγκατάσταση. Στο rooftop του κτιρίου βρίσκεται θερμαινόμενη πισίνα 160 τ.μ. και μήκους άνω των 25 μέτρων, ενώ επιλεγμένοι τύποι διαμερισμάτων προσφέρουν πρόσβαση σε Shallow Lounge Pool στον 1ο όροφο.

Το MAST Rooftop Bar Restaurant λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για business lunches, ανεπίσημες συναντήσεις, επαγγελματικά δείπνα και στιγμές χαλάρωσης μετά τη δουλειά, προσθέτοντας μια ακόμη διάσταση στην εμπειρία διαμονής των εταιρικών επισκεπτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια και την πρόσβαση, με παρακολούθηση μέσω CCTV στους κοινόχρηστους χώρους, ελεγχόμενη πρόσβαση στους ορόφους των κατοικιών και στο κλειστό υπόγειο parking, καθώς και άμεση πρόσβαση από το parking στους ορόφους μέσω ανελκυστήρα

«Δημιουργούμε μια νέα κατηγορία επαγγελματικής διαμονής»

Ο Χάρης Σιγανός, Founder & CEO της ZEUS, δήλωσε: «Ο Πειραιάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς ναυτιλιακούς και επιχειρηματικούς κόμβους της χώρας. Με το ZEUS Piraeus Grand δεν δημιουργούμε απλώς ένα ακόμη κατάλυμα· δημιουργούμε μια διαφορετική προσέγγιση στην επαγγελματική διαμονή. Μια πραγματική κατοικία για το στέλεχος που μπορεί να μείνει λίγες ημέρες, μερικές εβδομάδες ή αρκετούς μήνες, έχοντας ταυτόχρονα το επίπεδο υπηρεσιών, ασφάλειας και υποστήριξης ενός premium hospitality experience. Φιλοδοξία μας είναι το ZEUS Piraeus Grand να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το corporate living και μια κορυφαία επιλογή για τη διεθνή επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά.»

Εταιρικές Συνεργασίες & Εξατομικευμένες Προτάσεις

Οι εταιρείες μπορούν να διαμορφώσουν εξατομικευμένα προγράμματα διαμονής για στελέχη, ομάδες έργου και επαγγελματίες που μετακινούνται από το εξωτερικό για εργασία, με προνομιακές τιμές για στελέχη, ειδικούς όρους για μακροχρόνιες διαμονές, δυνατότητα διάθεσης πολλαπλών κατοικιών, ευελιξία στην παράταση της διαμονής και εξατομικευμένες επιλογές τιμολόγησης και υποστήριξης.

Η προσέγγιση επιτρέπει σε κάθε εταιρεία να διαμορφώνει τη λύση διαμονής σύμφωνα με τη διάρκεια, τον αριθμό των στελεχών και τις ειδικές απαιτήσεις κάθε επαγγελματικής αποστολής ή έργου.