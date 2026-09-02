Δημοσιογράφος από την Ισπανία έφερε στο φως τα οικονομικά δεδομένα της τελευταίας πρότασης του Παναθηναϊκού στην Τζιρόνα, που απορρίφθηκε.

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Ιβάν Κιρός, που έχει δείξει τη μεγαλύτερη αξιοπιστία μέχρι στιγμής στις πληροφορίες που μεταφέρει για το μεταγραφικό σήριαλ του Αζεντίν Ουναΐ, χτύπησε... ξανά παρουσιάζοντας την τελευταία πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός στην Τζιρόνα για τον ποδοσφαιριστή.

Αρχικά, ξεκαθάρισε πως από την πιο πρόσφατη προσφορά που κατατέθηκε και απορρίφθηκε, ακόμη οι «πράσινοι» δεν έχουν επανέλθει με κάποια νέα πρόταση και στη συνέχεια ανέλυσε τα οικονομικά δεδομένα της τελευταίας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες που μετέφερε, το «τριφύλλι» έκανε πρόταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή με ενοίκιο 2 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς που φτάνει τα 13 εκατ. ευρώ.

Η Τζιρόνα την απέρριψε και αναζητεί ένα πακέτο που να φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνοντας το φιξ ποσό, αλλά και τα μπόνους της συμφωνίας.

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