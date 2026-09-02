Παναθηναϊκός: Το ύψος της τελευταίας προσφοράς που έκανε για τον Ουναΐ σύμφωνα με τους Ισπανούς
Ο Ισπανός δημοσιογράφος Ιβάν Κιρός, που έχει δείξει τη μεγαλύτερη αξιοπιστία μέχρι στιγμής στις πληροφορίες που μεταφέρει για το μεταγραφικό σήριαλ του Αζεντίν Ουναΐ, χτύπησε... ξανά παρουσιάζοντας την τελευταία πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός στην Τζιρόνα για τον ποδοσφαιριστή.
Αρχικά, ξεκαθάρισε πως από την πιο πρόσφατη προσφορά που κατατέθηκε και απορρίφθηκε, ακόμη οι «πράσινοι» δεν έχουν επανέλθει με κάποια νέα πρόταση και στη συνέχεια ανέλυσε τα οικονομικά δεδομένα της τελευταίας.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες που μετέφερε, το «τριφύλλι» έκανε πρόταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή με ενοίκιο 2 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς που φτάνει τα 13 εκατ. ευρώ.
Η Τζιρόνα την απέρριψε και αναζητεί ένα πακέτο που να φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνοντας το φιξ ποσό, αλλά και τα μπόνους της συμφωνίας.
Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού
Confirma @Nilsola10 la info comentada:— Ivan Quirós (@QuirosRuiz) September 1, 2026
El Girona FC no ha recibido nueva oferta del Panathinaikós desde la que rechazó anoche, una cesión remunerada de 2M€, con opción obligatoria de compra de 13M€.
El GFC quiere traspaso que llegue entre fijo y variable a los 20M€. https://t.co/TY4QzMGoZ3 pic.twitter.com/HO0i30AV3I
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.