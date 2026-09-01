Κυψέλη: Ξετυλίγεται το μητρώο του 43χρονου με το νεκρό βρέφος - Είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για μαστροπεία

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το προβληματικό παρελθόν του 43χρονου άντρα, στο διαμέρισμα του οποίου βρέθηκε το κατακρεουργημένο βρέφος στην Κυψέλη.

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το προβληματικό παρελθόν του 43χρονου άντρα, στο διαμέρισμα του οποίου βρέθηκε το κατακρεουργημένο βρέφος στην Κυψέλη, καθώς τώρα γνωστοποιείται πως ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, φέρεται τον Απρίλιο του 2020 να είχε κριθεί προφυλακιστέος για υπόθεση αρπαγής και μαστροπείας, με θύμα γυναίκα από τη Γερμανία, όπως μεταφέρει και το Action 24.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr