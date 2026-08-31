Το πιο αυστηρό χωριό της Βρετανίας: Οι παράξενοι κανόνες που επιβάλλουν για να ζήσεις εκεί (vid)

Στο ιστορικό χωριό Wentworth της Αγγλίας ισχύουν αυστηρότατοι κανόνες που υποχρεώνουν τους κατοίκους να βάφουν τις πόρτες τους πράσινες και τα παράθυρα λευκά.

Θα δεχόσασταν να ακολουθήσετε μια σειρά από αυστηρούς και παράξενους κανόνες, οι οποίοι σας απαγορεύουν να διαμορφώσετε το σπίτι σας όπως θέλετε, μόνο και μόνο για να ζήσετε σε ένα περιζήτητο ιστορικό αγγλικό χωριό;

Στο νότιο Γιορκσάιρ, κοντά στο Ρόδεραμ, βρίσκεται το γραφικό χωριό Wentworth. Υπό την επίβλεψη του σερ Φίλιπ Νέιλορ-Λέιλαντ και της λαίδης Τζούλιετ Τάντγκελ, το Wentworth επιβάλλει «δρακόντειους κανόνες» στους οποίους οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα τόσο οι κάτοικοι όσο και οι τοπικές επιχειρήσεις.

Όλες οι πόρτες πρέπει να είναι βαμμένες πράσινες

Όποιος επιθυμεί να μετακομίσει στο ιστορικό αυτό κτήμα, πρέπει να ξεχάσει την ιδέα να βάψει την εξωτερική πόρτα του σπιτιού του σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα εκτός από το πράσινο. Η συγκεκριμένη απόχρωση, γνωστή ως «Wentworth Green», επιβάλλεται αυστηρά στο πλαίσιο της επιθυμίας του κτήματος για ομοιομορφία, όπως εξηγεί ο τοπικός έμπορος κρασιών Ματ Θόμπσον.

Ο ίδιος αναφέρει πως υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί ολόκληρη τη ζωή τους, καθώς παλαιοί κανόνες επέτρεπαν τη μεταβίβαση του χαμηλού ενοικίου από γενιά σε γενιά. Ωστόσο, μόλις εκλείψει η γραμμή αίματος μιας οικογένειας, η τιμή του ενοικίου εκτοξεύεται.

Ο Αλεξάντερ Ντέιβις-Τέρι, επικεφαλής του κτήματος, σημειώνει πως το χρώμα δηλώνει ξεκάθαρα ότι το ακίνητο ανήκει στο κτήμα. Αν και αναγνωρίζει ότι σε ορισμένους μπορεί να μην αρέσει το πράσινο, τονίζει πως πολλοί κάτοικοι απολαμβάνουν το κύρος που προσφέρει η διαμονή σε ένα τέτοιο οικιστικό περιβάλλον.

Ομοιομορφία και στα παράθυρα: Αυστηροί οι κανόνες και στους κήπους

Οι περιορισμοί δεν σταματούν στις πόρτες. Όλα τα σπίτια στο μικρό χωριό είναι ενοικιαζόμενα, κατασκευασμένα από τοπικό ψαμμίτη σε μελί χρώμα, και υποχρεούνται να έχουν τα κουφώματα των παραθύρων βαμμένα στο ίδιο ακριβώς σπασμένο λευκό ή κρεμ χρώμα.

Επιπλέον, συνιστάται θερμά στους κατοίκους να διατηρούν τα γρασίδια και τα δέντρα των κήπων τους απόλυτα περιποιημένα και κουρεμένα. Για τις εργασίες συντήρησης των γεωργιανής αρχιτεκτονικής σπιτιών επιτρέπεται η χρήση μόνο εγκεκριμένων εργολάβων που γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα των κτισμάτων. Η διατήρηση της συμμετρίας στα παράθυρα, τις πόρτες και τις υδρορροές θεωρείται θεμελιώδους σημασίας.

Χωρίς Fast Food και με αυστηρά όρια ταχύτητας

Οι εμπορικές δραστηριότητες στο χωριό είναι ελάχιστες. Σε αντίθεση με τους συνηθισμένους εμπορικούς δρόμους, στο Wentworth δεν θα βρει κανείς μαγαζιά με έτοιμο φαγητό. Οι μόνες επιχειρήσεις που λειτουργούν είναι η παμπ George and Dragon, το καφέ Old Smythie, το Rockingham Arms και το τοπικό παντοπωλείο.

Παράλληλα, στο χωριό ισχύει αυστηρό όριο ταχύτητας περίπου 48 χλμ./ώρα. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης κίνησης από τουρίστες που επισκέπτονται την εντυπωσιακή αρχοντική κατοικία Wentworth Woodhouse και το τοπικό κέντρο κήπου, οι κάτοικοι διεξάγουν εκστρατεία για να μειωθεί το όριο ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ