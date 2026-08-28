Όλα τα μηνιαία παιχνίδια PlayStation Plus για τον Σεπτέμβριο

Όλα διαθέσιμα από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

Τα τέσσερα παιχνίδια αποτελούν τα Μηνιαία Παιχνίδια PlayStation Plus για τον Σεπτέμβριο. Όλα θα είναι διαθέσιμα στα μέλη του PlayStation Plus* από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4

Προσφέροντας απαράμιλλους μηχανισμούς ελεύθερου σκοπευτή, stealth και τακτική μάχη τρίτου προσώπου, το Sniper Elite: Resistance στρέφει την προσοχή της βραβευμένης σειράς σε έναν κρυφό πόλεμο, μακριά από τις πρώτες γραμμές, βαθιά μέσα στην καρδιά της κατεχόμενης Γαλλίας, σε μια συναρπαστική νέα ιστορία που τρέχει παράλληλα με το Sniper Elite 5. Η πλήρης καμπάνια μπορεί να βιωθεί σε συνεργασία και η αγαπημένη λειτουργία Axis Invasion επέστρεψε. Εισβάλετε στην καμπάνια ενός άλλου παίκτη ως ελεύθερος σκοπευτής Axis και εμπλακείτε σε ένα θανατηφόρο παιχνίδι γάτας και ποντικιού. Και όταν τελειοποιήσετε το τουφέκι σας, προσαρμόστε τον χαρακτήρα και τον εξοπλισμό σας καθώς μεταφέρετε τη μάχη online σε ανταγωνιστικές μάχες 16 παικτών για να κερδίσετε XP, μετάλλια και κορδέλες. Αν ο ανταγωνισμός δεν είναι στο στυλ σας, μπορείτε επίσης να συνεργαστείτε με έως και 3 άλλους παίκτες ενάντια σε κύματα εχθρών στη λειτουργία Survival.

MLB The Show 26 | PS5

Δημιουργήστε την κληρονομιά σας από την πρώτη βολή μέχρι το τελευταίο inning με το πιο καθηλωτικό MLB The Show μέχρι σήμερα. Ζήστε ρεαλιστικό gameplay σε νέες και βελτιωμένες λειτουργίες παιχνιδιού με εξελιγμένες δυνατότητες, νέα εφέ σταδίου και πολλά άλλα. Κερδίστε μια πολυπόθητη θέση στο MLB Draft Combine ή τραβήξτε την προσοχή μιας από τις 11 επιπλέον νέες ομάδες κολεγίων καθώς προχωράτε στην καριέρα σας στο Road To The Show. Δημιουργήστε την απόλυτη ομάδα σας με παίκτες MLB από όλες τις εποχές του μπέιζμπολ, συμπεριλαμβανομένων των ολοκαίνουργιων καρτών παικτών σπανιότητας Red Diamond, που βρίσκονται σε πολλαπλές σειρές καρτών, όπως το World Baseball Classic**, το 2026 All-Star Game και το Pipeline Series στο Diamond Dynasty**.

Τα μέλη του PlayStation Plus έχουν επίσης αποκλειστική πρόσβαση στο MLB The Show 26 Jump Start Bundle. Διαθέσιμο στο PlayStation Store για περιορισμένο χρονικό διάστημα***, αυτό το πακέτο ξεκλειδώνει 5 The Show Packs, 1 Equipment Pack και το Jumpstart Choice Pack στο MLB The Show 26 για να προσαρμόσετε τον παίκτη σας στο Road To The Show και να ξεκινήσετε δυναμικά την ομάδα σας στο Diamond Dynasty.

Wobbly Life | PS5, PS4

Παίξτε μόνοι σας ή με έως και τρεις άλλους παίκτες online ή σε τοπικό συνεργατικό παιχνίδι split-screen καθώς εξερευνάτε ένα sandbox ανοιχτού κόσμου όπου σχεδόν όλα είναι διαδραστικά και γεμάτα με μίνι παιχνίδια, παιχνίδια και μυστικά. Ξεκινήστε αποστολές ιστορίας, καθεμία από τις οποίες προσφέρει μοναδικές ανταμοιβές μέσα από διασκεδαστικά παζλ και προκλήσεις. Αποκαλύψτε τα μυστήρια του τροπικού νησιού, αποκαλύψτε τα μυστικά του βουνού, βυθιστείτε σε κρυμμένες σπηλιές και πολλά άλλα. Θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από το Wobbly Island; Δοκιμάστε τη λειτουργία Arcade! Ανακαλύψτε νέες λειτουργίες παιχνιδιού: Trash Zone, Hide & Seek, Wobble Run και Sandbox. Κάθε μία έχει προσαρμόσιμες ρυθμίσεις για να παίξετε, πολλαπλά μίνι παιχνίδια και νέες περιοχές για να διασκεδάσετε!

Chained Echoes | PS4

Το Chained Echoes είναι ένα JRPG για έναν παίκτη με ιστορία, όπου μια ομάδα ηρώων ταξιδεύει στην απέραντη ήπειρο της Βαλάντης για να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ των τριών βασιλείων της. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, θα ταξιδέψουν μέσα από μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τοπίων που εκτείνονται από μαυρισμένα από τον αέρα οροπέδια και εξωτικά αρχιπελάγη μέχρι βυθισμένες πόλεις και ξεχασμένα μπουντρούμια. Πάρτε το σπαθί σας, διοχετεύστε τη μαγεία σας ή επιβιβαστείτε στο Mech σας. Το Chained Echoes είναι ένα RPG 16-bit σε στυλ Χρυσής Εποχής που διαδραματίζεται σε έναν φανταστικό κόσμο όπου οι δράκοι είναι τόσο συνηθισμένοι όσο οι μηχανικές στολές με πιλότους.

Τελευταία ευκαιρία να κατεβάσετε τη λίστα μηνιαίων παιχνιδιών του Αυγούστου

Τα μέλη του PlayStation Plus* έχουν προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου για να προσθέσουν τα Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk και Signalis στη βιβλιοθήκη παιχνιδιών τους.