Το νέο 5ευρω μπορεί να έχει τη Μαρία Κάλλας: Πώς ψηφίζετε για τα νέα χαρτονομίσματα

Η ΕΚΤ αλλάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ και ζητά τη γνώμη μας. Δείτε πώς να ψηφίσετε τη Μαρία Κάλλας και το ελληνικό σχέδιο.

«Κάθε φωνή μετράει όταν διαμορφώνουμε κάτι που ανήκει σε όλους μας». Με αυτό το μήνυμα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στους Ευρωπαίους πολίτες να πάρουν την κατάσταση... στα χέρια τους (και τα πορτοφόλια τους), συνδιαμορφώνοντας την αισθητική των νέων τραπεζογραμματίων του ευρώ.

Η ψηφοφορία για τον επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μέσω διαδικτυακής έρευνας της ΕΚΤ και θα διαρκέσει αυστηρά έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

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