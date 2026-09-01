Ο Μαυροπάνος πέτυχε το πρώτο του φετινό γκολ με τη Γουέστ Χαμ, ωστόσο ήταν άτυχος, αφού σημείωσε και αυτογκόλ.

Το πρώτο του γκολ στη φετινή Championship πέτυχε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, βάζοντας τη δική του υπογραφή στην άνετη επικράτηση της Γουέστ Χαμ επί της Γουλβς στο Λονδίνο με 4-2. Ο 28χρονος διεθνής αμυντικός βρήκε δίχτυα στο 64ο λεπτό, σημειώνοντας το 4-1 για τα «Σφυριά». Έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ο Έλληνας στόπερ εκτέλεσε δυνατά από κοντινή απόσταση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ωστόσο, ήταν άτυχος, αφού πέντε λεπτά αργότερα σημείωσε αυτογκόλ, χωρίς όμως να αλλάξει η μοίρα του ματς. Ο Μαυροπάνος βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ομάδων του εξωτερικού, ωστόσο η διοίκηση του συλλόγο αποφάσισε την παραμονή του στην ομάδα.