Έφυγε από τη Φουρνά Ευρυτανίας η πολύτεκνη οικογένεια με τα 6 παιδιά: «Προσπαθήσαμε πραγματικά, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε»

Μετά από δύο χρόνια προσπάθειας στη Φουρνά Ευρυτανίας, η πολύτεκνη οικογένεια που είχε γίνει σύμβολο της προσπάθειας αναζωογόνησης του χωριού ανακοίνωσε την αποχώρησή της.

Μετά από δύο χρόνια ζωής στη Φουρνά Ευρυτανίας, η πολύτεκνη οικογένεια του Στέφανου και της Βάσως, με τα 6 παιδιά της, αποφάσισε να αποχωρήσει από το χωριό και να αφήσει πίσω της ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής της.

Η οικογένεια ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα που είχε γίνει για την ενίσχυση του πληθυσμού της Φουρνάς, ενός χωριού που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια το πρόβλημα της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της ερήμωσης.

Το μεγάλο τους βήμα προς την ύπαιθρο

Η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει από τη δασκάλα Παναγιώτα Διαμαντή και τον ιερέα του χωριού, οι οποίοι προσπάθησαν να προσελκύσουν οικογένειες που θα επέλεγαν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή και να δώσουν νέα πνοή στην τοπική κοινωνία.

Ο Στέφανος και η Βάσω δεν περιορίστηκαν, μάλιστα, στην εγκατάσταση της οικογένειάς τους στη Φουρνά. Επιχείρησαν να δημιουργήσουν και μια νέα επαγγελματική ζωή, ανοίγοντας το δικό τους κατάστημα, το «Λίγο απ’ όλα».

Για δύο χρόνια εργάστηκαν και προσπάθησαν να στηρίξουν την επιλογή τους, με την οικογένεια να γίνεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσπάθειας αναζωογόνησης του χωριού. Τελικά, όμως, οι συνθήκες δεν εξελίχθηκαν όπως είχαν αρχικά ονειρευτεί και η οικογένεια πήρε την απόφαση να αποχωρήσει.

Το μήνυμα της Βάσως για τα δύο χρόνια στη Φουρνά

Η μητέρα της οικογένειας θέλησε να αποχαιρετήσει τη Φουρνά και τους ανθρώπους της μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Facebook. Στο μήνυμά της κάνει έναν συγκινητικό απολογισμό της διετούς παρουσίας τους στο χωριό, μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, αλλά και για τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό τους.

Όπως γράφει:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος που για εμάς ήταν από τους πιο δύσκολους, αλλά και από τους πιο σημαντικούς της ζωής μας.

Πριν από δύο χρόνια πήραμε μια μεγάλη απόφαση. Αφήσαμε πίσω μας τη ζωή που γνωρίζαμε και ήρθαμε στη Φουρνά με πίστη, όνειρα και την ελπίδα ότι μπορούμε κι εμείς, με τον δικό μας τρόπο, να προσφέρουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Δουλέψαμε, προσπαθήσαμε, κουραστήκαμε, βάλαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και δημιουργήσαμε το δικό μας μικρό μαγαζί, το «Λίγο απ’ όλα».

Το αγαπήσαμε σαν να ήταν κομμάτι της οικογένειάς μας, γιατί μέσα του βάλαμε πολύ περισσότερα από χρήματα και δουλειά. Βάλαμε ψυχή, χρόνο, όνειρα και την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να ριζώσουμε εδώ.

Και μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια γνωρίσαμε ανθρώπους που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο, ειλικρινές ευχαριστώ στους ανθρώπους της Φουρνάς που στάθηκαν δίπλα μας. Σε εκείνους που μας άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, που μας έδωσαν μια καλημέρα, έναν καλό λόγο, μια αγκαλιά, μια βοήθεια, ένα χαμόγελο. Σε όλους εκείνους που μας έκαναν, έστω και για λίγο, να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι.

Μπορεί τελικά η ζωή να μην μας τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε. Μπορεί κάποιες προσδοκίες να αποδείχθηκαν διαφορετικές από την πραγματικότητα. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του αποχωρισμού.

Δεν φεύγουμε όμως με θυμό. Φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα, κρατώντας τα όμορφα και αφήνοντας πίσω όσα μας πλήγωσαν. Θέλουμε μόνο να ξέρουν όλοι πως εμείς προσπαθήσαμε πραγματικά. Δεν ήρθαμε για να περάσουμε, ούτε φύγαμε επειδή δεν αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο. Δώσαμε μια πραγματική ευκαιρία σε ένα όνειρο. Και όταν έρθει η ώρα να κοιτάξουμε πίσω, θα ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε.

Η Φουρνά θα μείνει ένα κομμάτι της ζωής μας. Και οι άνθρωποι που μας αγάπησαν και μας στήριξαν θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε αυτά τα δύο χρόνια. Και αν κάποια πράγματα δεν έγιναν όπως τα περιμέναμε, ας μείνει τουλάχιστον η σκέψη ότι εμείς ήρθαμε με καλή καρδιά, προσπαθήσαμε με όλη μας τη δύναμη και φύγαμε έχοντας δώσει ό,τι μπορούσαμε.

Να είστε όλοι καλά. Και ίσως κάποια «αντίο» να μην είναι για πάντα».

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