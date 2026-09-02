Ο Έντσο Φερνάντες αποχαιρέτησε μέσω social media την Τσέλσι, την οποία αφήνει προκειμένου να πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι θα γίνει ο Έντσο Φερνάντες, με τους Πολίτες να δίνουν 145 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι για να κάνουν δικό τους τον Αργεντίνο χαφ. τα ξημερώματα της Τετάρτης (2/9) ώρα Ελλάδας, ο 25χρονος μέσος αποχαιρέτησε τους Μπλε μέσω social media, μετά από 3,5 χρόνια στο Στάμφορντ Μπριζ.

Αναλυτικά:

Αγαπητή Τσέλσι,



Θέλω να ξέρετε ότι αυτές οι μέρες δεν ήταν εύκολες για μένα. Ούτε το να γράψω αυτό το κείμενο είναι εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκομαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.



Πριν από τρία χρόνια, το Κόμπαμ και το Στάμφορντ Μπριτζ έγιναν το σπίτι μου και το σπίτι της οικογένειάς μου. Δέθηκα με τους ανθρώπους, τη φανέλα και το σήμα αυτού του απίστευτου συλλόγου.



Πιστέψτε με όταν σας λέω ότι, από τη στιγμή που έφτασα εδώ, έγινα εμμονικός με τη νίκη και με το να φέρω σε αυτόν τον σύλλογο κάθε τρόπαιο που αξίζει η ιστορία του. Υποφέραμε, κλάψαμε, θύμωσα πολλές φορές, αλλά πανηγυρίσαμε επίσης τίτλους και αξέχαστες νίκες. Μαζί, τόσο στις καλές όσο και στις δύσκολες στιγμές.



Ζω το ποδόσφαιρο με τον ίδιο τρόπο που ζω και τη ζωή μου: Με πάθος και με όλη μου την καρδιά. Γι’ αυτό θέλω να ξέρετε ότι σας καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω πραγματικά, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.



Όμως η ζωή είναι γεμάτη αποφάσεις και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να πρέπει να πάρω μία από αυτές. Το έχω πει και στο παρελθόν, αλλά θέλω να το επαναλάβω: Έχω δεθεί απίστευτα με αυτόν τον σύλλογο. Η Τσέλσι θα έχει πάντα μια θέση στις σκέψεις μου και, πάνω απ’ όλα, στην καρδιά μου.



Καταλαβαίνω, όμως, και το πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο. Ξέρω πόσο παθιασμένοι είστε, γιατί είμαι ακριβώς το ίδιο. Και αν βρισκόμουν στη δική σας θέση, πιθανότατα θα σκεφτόμουν κι εγώ με τον ίδιο τρόπο.



Θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν από εσάς: Το προσωπικό, το προπονητικό επιτελείο, το ιατρικό επιτελείο, τους φυσιοθεραπευτές και όλους όσοι εργάζονται στο Κόμπαμ και σε ολόκληρο αυτόν τον σπουδαίο οργανισμό.



Σε όλους τους συμπαίκτες μου όλα αυτά τα χρόνια, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μοιραστήκατε μαζί μου τόσες πολλές στιγμές. Ήμουν πραγματικά ευτυχισμένος εδώ και σας εύχομαι μόνο τα καλύτερα για το μέλλον.