Καλιφόρνια: Συνελήφθη 39χρονος κατά συρροή «butt sniffer» – Μύριζε τα οπίσθια γυναικών σε καταστήματα (vid)

39χρονος συνελήφθη στην Καλιφόρνια κατηγορούμενος πως έμπαινε σε καταστήματα, πλησίαζε γυναίκες και μύριζε ανάρμοστα τα οπίσθιά τους.

Μπροστά σε ένα αλλόκοτο περιστατικό ήρθαν οι αστυνομικές αρχές στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για την υπόθεση του 39χρονου Καλίσι Κρόουντερ, ο οποίος συνελήφθη επ' αυτοφώρω την ώρα που δρούσε μέσα σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής

Ακολουθούσε και έσκυβε πίσω από τις γυναίκες για να μυρίσει τα οπίσθιά τους

Ο 39χρονος εντοπίστηκε από τις αρχές μέσα σε κατάστημα, την ώρα που ήταν σκυμμένος ανάμεσα στους διαδρόμους προκειμένου να πλησιάσει και να μυρίσει τα οπίσθια μιας ανυποψίαστης γυναίκας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο Κρόουντερ δεν είχε περιοριστεί μόνο σε αυτό το περιστατικό, καθώς την ίδια ακριβώς ημέρα είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη πράξη σε διαφορετικό κατάστημα της περιοχής.

Το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας επιβεβαίωσε πλήρως τον τρόπο δράσης του. Στα πλάνα καταγράφεται να ακολουθεί βήμα προς βήμα μια γυναίκα, πριν σκύψει επιδεικτικά πίσω της για να επιδοθεί σε άσεμνη συμπεριφορά.

Calese Carron Crowder ผู้กระทำความผิดซ้ำซากในแคลิฟอร์เนียใต้ ที่ถูกจับอีกครั้งฐานพยายามดมก้นผู้หญิงในร้านค้า



พฤติกรรมลักษณะนี้จัดอยู่ในกลุ่ม โรควิปริตทางเพศ Paraphilic Disorders ซึ่งมีกลุ่มอาการ Olfactophilia หรือ Osphresiolophilia… — แมวเกเร (@Unrulycat2511) September 1, 2026

Το πολυετές ιστορικό του δράστη

Η συμπεριφορά αυτή δεν ήταν πρωτόγνωρη για τις αρχές, καθώς ο 39χρονος βρισκόταν ήδη σε καθεστώς αναστολής εκτέλεσης ποινής για σειρά αντίστοιχων υποθέσεων που ξεκίνησαν το 2021. Παρά τα δικαστικά μέτρα, η δράση του συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση.

Τον Ιούλιο του 2025 είχε συλληφθεί για παρόμοιο περιστατικό στο εμπορικό συγκρότημα Empire Center της πόλης, ενώ μόλις έναν μήνα αργότερα, τον Αύγουστο του 2025, συνελήφθη εκ νέου μετά από καταγγελία για αντίστοιχη συμπεριφορά μέσα σε άλλο κατάστημα.

Αυτές οι συνεχόμενες παραβάσεις οδήγησαν τις δικαστικές αρχές στο να λάβουν αυστηρότερα μέτρα. Τον Σεπτέμβριο του 2025, δικαστήριο του Λος Άντζελες τον καταδίκασε σε 135 ημέρες φυλάκισης, αφού ο ίδιος παραδέχθηκε την παραβίαση των όρων της αναστολής του. Παρά την έκτιση της ποινής του, ο 39χρονος υπέπεσε ξανά στα ίδια σφάλματα, επιστρέφοντας στη γνώριμη τακτική του εντός των εμπορικών χώρων.

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