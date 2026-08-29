Rap συγκρότημα γίνεται χορηγός ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας!

Στο εξωτερικό είναι κάτι που έχει ξαναγίνει, όμως για τα ελληνικά δεδομένα είναι σίγουρα κάτι πρωτόγνωρο.

Το ραπ συγκρότημα Pindos Atletico, γνωστό για τον χαρακτηριστικό συνδυασμό rap και παραδοσιακών ηπειρώτικων ήχων και για τον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει να μεταφέρει την ταυτότητα της Πίνδου και της επαρχίας στη σύγχρονη rap σκηνή, ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την ποδοσφαιρική ομάδα του Πυρσού Γρεβενών, μέσα από την παρουσίαση της φετινής τρίτης εμφάνισης της ομάδας.

Η συνεργασία μοιάζει, μάλιστα, να αποτελεί μια φυσική συνάντηση δύο στοιχείων που βρίσκονται στον πυρήνα των Pindos Atletico: της μουσικής και του τόπου τους. Με την «ποδοσφαιρική» ονομασία του συγκροτήματος να αποτελεί ήδη ένα χαρακτηριστικό του, αλλά και με την Πίνδο και τα Γρεβενά να αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς στη μουσική τους, οι Pindos Atletico επιλέγουν αυτή τη φορά να στηρίξουν έμπρακτα την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα σε μια συνάντηση rap και ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, η φετινή εμφάνιση του Πυρσού Γρεβενών σχεδιάστηκε ειδικά για τη συνεργασία, με έντονες αναφορές στην αισθητική του συγκροτήματος. Το σχέδιο της φανέλας αντλεί έμπνευση από τον τελευταίο δίσκο των Pindos Atletico, «URSA MAJOR», αλλά και από την αρκούδα, το χαρακτηριστικό σύμβολο του συγκροτήματος. Τη σχεδίαση της φανέλας ανέλαβε ο επίσης Γρεβενιώτης designer Vandal. Έτσι, από τη μουσική και το design μέχρι το ποδόσφαιρο, διαφορετικά κομμάτια της ίδιας περιοχής συναντιούνται σε ένα project με κοινό παρονομαστή την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας.

Η νέα εμφάνιση του Πυρσού Γρεβενών είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά μέσω του slayonfleek.com , δίνοντας στους φίλους τόσο της ομάδας όσο και των Pindos Atletico την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα κομμάτι αυτής της ιδιαίτερης συνεργασίας.

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