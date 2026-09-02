Κουτσουπιάς: Κλείνει στην Άντερλεχτ ο Έλληνας μέσος
Αφότου απέκτησε δύο ποδοσφαιριστές με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, τους Ζουλιάν Μπιανκόν και Όλεγκ Ρέαμπτσουκ, η Άντερλεχτ κινείται και για την απόκτηση ενός Έλληνας παίκτη.
Ο λόγος για τον Ηλία Κουτσουπιά, που σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρζτιο, θα αφήσει τη Φροζινόνε και θα συνεχίσει την καριέρα του στον βελγικό σύλλογο.
Ο 25χρονος μέσος είχε συνδεθεί και με τη Βέρντερ Βρέμης, εντούτοις η Άντερλεχτ είναι αυτή που εξασφάλισε την υπογραφή του, με τη μεταγραφή να θεωρείται κλεισμένη. Ο Κουτσουπιάς βρισκόταν στην Ιταλία από το 2017, περνώντας από Βίρτους Εντέλα, Μπολόνια, Τερνάνα, Μπενεβέντο, Μπάρι και Καταντζάρο, πριν πάει στη Φροζινόνε το 2025.
🟣🚨🇬🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Ilias Koutsoupias va rejoindre le RSC Anderlecht !— Au coeur des Mauves (@ACDAnderlecht) September 1, 2026
L’accord avec Frosinone est conclu. Le milieu grec va poursuivre sa carrière sous les couleurs mauves.
🗞 @DiMarzio pic.twitter.com/N5zNWDg5pm
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