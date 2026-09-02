Όπως μεταδίδει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ηλίας Κουτσουπιάς αναμένεται να γίνει ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ.

Αφότου απέκτησε δύο ποδοσφαιριστές με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, τους Ζουλιάν Μπιανκόν και Όλεγκ Ρέαμπτσουκ, η Άντερλεχτ κινείται και για την απόκτηση ενός Έλληνας παίκτη.

Ο λόγος για τον Ηλία Κουτσουπιά, που σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντι Μάρζτιο, θα αφήσει τη Φροζινόνε και θα συνεχίσει την καριέρα του στον βελγικό σύλλογο.

Ο 25χρονος μέσος είχε συνδεθεί και με τη Βέρντερ Βρέμης, εντούτοις η Άντερλεχτ είναι αυτή που εξασφάλισε την υπογραφή του, με τη μεταγραφή να θεωρείται κλεισμένη. Ο Κουτσουπιάς βρισκόταν στην Ιταλία από το 2017, περνώντας από Βίρτους Εντέλα, Μπολόνια, Τερνάνα, Μπενεβέντο, Μπάρι και Καταντζάρο, πριν πάει στη Φροζινόνε το 2025.