Κλήρωση Τζόκερ 30/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ
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Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 5.540.413,55 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση είναι: 2, 10, 21, 26, 32, και Τζόκερ ο αριθμός: 1.
Οπότε, σημειώθηκε τζακ ποτ και στην αποψινή κλήρωση, με τους τυχερούς της επόμενης κλήρωσης στην πρώτη κατηγορία να μοιράζονται τουλάχιστον 5.800.000 ευρώ.
Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.