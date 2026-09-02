Μούντρικ: Δανεικός στην Τότεναμ, ανταμώνει ξανά με τον Ντε Τσέρμπι
Με έναν παλιό γνώριμο ανταμώνει ο Μιχάιλο Μούντρικ, που παραχωρήθηκε δανεικός από την Τσέλσι στην Τότεναμ. Εκεί, ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός θα συναντήσει τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, με τον οποίον είχε συνυπάρξει στη Σαχτάρ Ντόνετσκ μεταξύ 2021 και 2022.
Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο Λονδρέζες περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς, με τον 25χρονο ποδοσφαιριστή να επιστρέφει στη δράση μετά από την περιπέτεια σχεδόν δύο ετών που τον κράτησε εκτός γηπέδων λόγω κατηγοριών για ντόπινγκ.
We are delighted to announce the signing of Ukraine international forward Mykhailo Mudryk on a season-long loan ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026
🔗 https://t.co/sTK5X6I4wJ pic.twitter.com/NmK8jJTtm8
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