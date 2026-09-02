Κόμο: Πήρε και Σάντσεθ από την Τσέλσι η αντίπαλος της ΑΕΚ
Πολυάσχολοι ήταν οι άνθρωποι της Κόμο την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στη league phase του Champions League να αποκτά μετά τον Μόιζε Κεν, και τον Ρόμπερτ Σάντσεθ.
Ο Ισπανός τερματοφύλακας παραχωρήθηκε δανεικός για έναν χρόνο από την Τσέλσι στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, με τη σχετική ανακοίνωση να μην αναφέρει κάτι για οψιόν αγοράς – όπως έπραξε στην περίπτωση του Ιταλού επιθετικού που αποκτήθηκε από τη Φιορεντίνα.
Ο 28χρονος γκολκίπερ θα παίξει έτσι για πρώτη φορά εκτός Αγγλίας, όπου πέραν των Μπλε, είχε φορέσει τη φανέλα των Μπράιτον, Φόρεστ Γκριν Ρόβερς και Ρότσντεϊλ.
Welcome to Como, Robert! 🧤 pic.twitter.com/kn4MvNtolv— Como1907 (@Como_1907) September 1, 2026
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