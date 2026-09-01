Ο Παναθηναϊκός ως αθλητικό σύμβολο της Αθήνας: Μια ξεχωριστή βραδιά από την Εκδοτική Belle Époque

Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Παναθηναϊκό, όχι μόνο ως αθλητικό σύλλογο αλλά και ως κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας της Αθήνας, διοργανώνει η Εκδοτική Belle Époque στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου.

Η Εκδοτική Belle Époque σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά με θέμα «Ο Παναθηναϊκός ως αθλητικό σύμβολο της Αθήνας», το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του 54ου Φεστιβάλ Βιβλίου.

Με κεντρικό ομιλητή τον Αλέξανδρο Κιτροέφ, ομότιμο καθηγητή Ιστορίας στο Haverford College, θα εξερευνήσουμε τις ρίζες και την εξέλιξη του αυθεντικού πολυαθλητισμού, με διαχρονικό σημείο αναφοράς τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο και τη μοναδική σχέση του με την Αθήνα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Εκδοτική Belle Époque θα τιμήσει την οικογένεια του Απόστολου Νικολαΐδη, μιας από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, που ταύτισε το όνομά του με τις αρχές, τις αξίες και την πολυαθλητική φυσιογνωμία του Συλλόγου.

Παράλληλα, θα τιμηθούν σπουδαίες μορφές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του Τριφυλλιού.

Από το ποδόσφαιρο: Γιούρκας Σεϊταρίδης • Τάκης Φύσσας • Στέφανος Κοτσόλης

Από το μπάσκετ: Τάκης Κορωναίος • Απόστολος Κόντος

Από τα τμήματα του Παναθηναϊκού Α.Ο.: Δημήτρης Ανδρεόπουλος • Σελέν Ερντέμ • Σωτήρης Πανταλέων • Δημήτρης Μάζης

Ιδιαίτερη θέση στη βραδιά θα έχει η μνήμη του «Στρατηγού» της Παναθηναϊκής Ιδέας, Μίμη Δομάζου. Αναμνηστικό δίπλωμα προς τιμήν του θα παραδοθεί στην κόρη του, Πόπη Δομάζου.



Η Εκδοτική Belle Époque θα τιμήσει επίσης τη μνήμη του αγαπημένου Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, με αναμνηστικό δίπλωμα που θα παραλάβει η κόρη του, Μαρία-Κλάρα Μαχαιρίτσα.

Παράλληλα, δύο από τους συγγραφείς της «Παναθηναϊκής Εγκυκλοπαίδειας», οι Κώστας Τζανιδάκης και Ανδρέας Οικονόμου, θα μιλήσουν για την πορεία της σειράς, τις πρόσφατες εκδόσεις της Εκδοτικής Belle Époque και τα επόμενα εκδοτικά σχέδια που αφορούν την καταγραφή και ανάδειξη της πράσινης ιστορίας.

Μια βραδιά αφιερωμένη στον Παναθηναϊκό όχι μόνο ως αθλητικό μέγεθος, αλλά ως κομμάτι της ιστορίας, της κοινωνίας και της ταυτότητας της Αθήνας.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 • Ώρα: 21:20 Πεδίον του Άρεως – Σκηνή «Μαλάλα Γιουσαφζάι» (παλιό θέατρο «Αλίκη») 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου».

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