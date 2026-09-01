Οι ρωσικές κατοχικές αρχές της Μαριούπολης «έσβησαν» την ελληνική πινακίδα της πόλης: Χάθηκε το σύμβολο της ελληνικής κληρονομιάς;

Χωρίς την ελληνική ονομασία της πόλης έμεινε η είσοδος της Μαριούπολης, καθώς η σχετική πινακίδα απομακρύνθηκε από την ρωσική κατοχική αρχή.

Στην κατεχόμενη Μαριούπολη, απομακρύνθηκε η πινακίδα «Μαριούπολη» με την ονομασία της πόλης στα ελληνικά, η οποία βρισκόταν στην είσοδο της πόλης από την πλευρά του Μανγκούς.

Η απομάκρυνση έγινε γνωστή το βράδυ της 31ης Αυγούστου, μέσω της εφαρμογής Telegram, ωστόσο μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος έδωσε την εντολή ή για ποιον λόγο απομακρύνθηκε η κατασκευή. Η ρωσική κατοχική διοίκηση της πόλης δεν έχει σχολιάσει δημόσια το ζήτημα έως και το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το αν η πινακίδα μεταφέρθηκε προσωρινά για επισκευή ή αποκατάσταση, ούτε για το αν υπάρχει σχέδιο να επιστρέψει στη θέση της.

Η πινακίδα όταν τοποθετήθηκε το 2018

Κάτοικοι της Μαριούπολης αντέδρασαν στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ενδεικτική. Αρκετοί διερωτήθηκαν γιατί οι ρωσικές κατοχικές αρχές θεώρησαν απαραίτητο να αφαιρέσουν την ελληνική ονομασία της πόλης, ενώ άλλοι κάλεσαν τον επικεφαλής της διοίκησης να δώσει εξηγήσεις σε επόμενη δημόσια διαδικτυακή του εμφάνιση.

Η ελληνική ιστορία της Μαριούπολης

Η συγκεκριμένη πινακίδα είχε τοποθετηθεί τον Σεπτέμβριο του 2018 και αποτελούσε μέρος μιας μεγαλύτερης σύνθεσης στην είσοδο της πόλης, το αρχικό σχέδιο της οποίας, προέβλεπε να υπάρχουν οι ονομασίες της Μαριούπολης στα ουκρανικά και τα ελληνικά, ως αναφορά στην μακρά και στενή σχέση της πόλης με τους 'Ελληνες της Αζοφικής.

Είχαν επίσης διαμορφωθεί πεζοδρόμια με ουκρανικά και ελληνικά μοτίβα, φυτεύσεις και φωτισμός με ηλιακά πάνελ, ενώ ανάμεσα στις δύο πινακίδες είχε τοποθετηθεί ένα γλυπτό του μητροπολίτη Ιγνατίου, μιας σημαντικής μορφής της ελληνικής ιστορίας της Μαριούπολης. Η σύνθεση είχε δημιουργηθεί έπειτα από πρόταση τοπικών κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων, με στόχο να αναδεικνύει την ιστορική σύνδεση της πόλης με τον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής.

Μετά την κατάληψη της Μαριούπολης, οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να αλλάζουν σταδιακά την είσοδο της πόλης. Τον Ιούνιο του 2022 είχε ήδη απομακρυνθεί η κατασκευή με την ουκρανική ονομασία «Маріуполь‎‎», με τις κατοχικές αρχές να δηλώνουν ότι θα αντικατασταθεί από πινακίδα στα ρωσικά.

Πλέον έχει απομακρυνθεί και η ελληνική ονομασία, αφήνοντας την είσοδο της πόλης χωρίς ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της πολυπολιτισμικής και ελληνικής της κληρονομιάς. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν η πινακίδα θα επιστρέψει και ποια θα είναι τελικά η νέα μορφή της εισόδου της Μαριούπολης.

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