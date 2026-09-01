«Ο Πάριος είναι υπερωκεάνιο»: Η συγκλονιστική ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου μετά τα σχόλια για τη φωνή του

Ο Στέλιος Ρόκκος πήρε δημόσια θέση υπέρ του Γιάννη Πάριου, μετά τα επικριτικά σχόλια που προκάλεσε στα social media η πρόσφατη εμφάνιση του σπουδαίου ερμηνευτή στη Λάρνακα της Κύπρου.

Αποσπάσματα από τη συναυλία του Γιάννη Πάριου κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με τη φωνητική του απόδοση. Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ότι η φωνή του δεν θυμίζει πλέον τις παλαιότερες εμφανίσεις του, ενώ υπήρξαν ακόμη και εκείνοι που υποστήριξαν πως θα έπρεπε να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις.

Ο Στέλιος Ρόκκος, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη. Με μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Facebook, υπερασπίστηκε τον Γιάννη Πάριο και μίλησε για τη διαφορά ανάμεσα στην τέχνη και την ανάγκη για διαρκείς «επιδόσεις».

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο»

Ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική μεταφορά για να περιγράψει τον Γιάννη Πάριο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μέρος του κοινού αντιμετωπίζει τους καλλιτέχνες στις ζωντανές εμφανίσεις τους.

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Και βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο.

Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κορόιδο.

Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει 'αλλού'. Τι κοιτάζει δεν ξέρω, Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα.

Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ’ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γιαλό της αλήθειας. Και δένει».

Η ανάρτηση του Στέλιου Ρόκκου ήρθε λίγες ημέρες μετά τη συναυλία του Γιάννη Πάριου στη Λάρνακα, όπου ο ερμηνευτής εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό του.

Την ίδια στιγμή, στο πλευρό του Γιάννη Πάριου τάχθηκε και ο επί 33 χρόνια συνεργάτης του, Κυριάκος Τσολάκης, ο οποίος επίσης αντέδρασε στα σχόλια που έγιναν για τον τραγουδιστή.

Ο Τσολάκης υπερασπίστηκε την πολυετή πορεία του Πάριου και έθεσε το ερώτημα ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν να αποφασίσουν πότε ένας καλλιτέχνης πρέπει να αποχωρήσει από τη σκηνή, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική αξία της παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι.

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