Η Ελλάς Σύρου ανέβασε στα social media ένα βίντεο μέσω του οποίου παρουσιάζει την πανέμορφη και ξεχωριστή φανέλα της για τη νέα σεζόν.

Η νέα σεζόν στη Superleague 2 ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα (7/9) για την Ελλάς Σύρου, που υποδέχεται τον Απόλλων Καλαμαριάς στην πρεμιέρα των δυο ομάδων στο γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Οι Συριανοί μετά την εντυπωσιακή τους παρουσία στην παρθενική σεζόν στη Β' Κατηγορία θέλουν να παρουσιάσουν αντίστοιχη (και καλύτερη) εικόνα φέτος, με τον Θανάση Στάικο στον πάγκο και ένα ρόστερ που όπως λένει οι διοικούντες της ομάδας, ξεχειλίζει ποιότητα.

Ωστόσο, πέραν του αγωνιστικού, οι Κυκλαδίτες έχουν ανέβει επίπεδο και εκτός τεσσάρων γραμμών. Αναφερόμαστε φυσικά στην εντυπωσιακή νέα εντός έδρας εμφάνιση, που ήδη χαρακτηρίζεται από τις πιο όμορφες σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, η Ελλάς τιμάει την πόλη, αφού στο μπροστινό μέρος δεσπόζει η χαρακτηριστική συνοικία «Βαπόρια» καθώς και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, πολυούχου του νησιού.

Η εμφάνιση γίνεται... ανάρπαστη, με τους Γιώργο Πρίντεζη, Αντώνη Αντωνιάδη και Μανώλη Μητσιά μεταξύ άλλων να έχουν λάβει τη δική τους, ενώ οι άνθρωποι του κλαμπ δημιούργησαν ένα πανέμορφο βίντεο με πλάνα από την αρχόντισσα των Κυκλάδων «ντυμένα» από τη μουσική του La Vita E Bella, μέσω του οποίου συστήνουν τη φανέλα στο κοινό.

Την εμφάνιση μπορείτε να βρείτε σε limited edition στο mysterykits.gr, με τον αριθμό των εμφανίσεων (1929) να είναι αφιερωμένος στο έτος ίδρυσης του συλλόγου.