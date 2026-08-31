«Δρομάνθρωπος»: Η πρώτη νουβέλα του Νίκου Καραβασίλη δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης αντοχής

Μια υπαρξιακή ιστορία για ανθρώπους που παλεύουν με τις αντοχές τους και τις σκληρές δοκιμασίες της ζωής.

ΔΡΟΜΑΝΘΡΩΠΟΣ

Νίκος Καραβασίλης

Εκδόσεις Γκοβόστη

«Γι αυτόν η ζωή δεν ήταν άδικη, όπως έλεγαν οι περισσότεροι. Ήταν αυτή που είναι, ούτε δίκαιη ούτε άδικη, ήταν απλά ζωή, όπως ήταν πάντα και προϋπήρχε των εννοιών της δικαιοσύνης και της αδικίας, οι οποίες είναι ανθρώπινα δημιουργήματα».

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Γκοβόστη η πρώτη νουβέλα του Νίκου Καραβασίλη με τίτλο «Δρομάνθρωπος», μια ιστορία για ανθρώπους που κινούνται στα όρια της αντοχής τους σε έναν κόσμο που συνεχώς τους δοκιμάζει.

Οι ήρωες του βιβλίου πασχίζουν να ισορροπήσουν σε περιβάλλοντα που αντιλαμβάνονται ως άκρως πιεστικά. Ο Φερνάντο ταλαιπωρείται από τύψεις για τον τραγικό θάνατο ενός ζητιάνου, ο Λούκας, ένας ρομαντικός ακτιβιστής, νιώθει να συνθλίβεται από το βάρος της υπηρεσιακής του στολής. Ο κεντρικός ήρωας, Μορέγια, ένας καλλιεργημένος μουσικός των δρόμων της Βαλένθια, χτυπημένος από τις αντιξοότητες της ζωής, ανήμερα των γενεθλίων του κάνει ευχάριστα σχέδια, θα αναγκαστεί όμως να τεθεί αντιμέτωπος με την πιο σκληρή δοκιμασία, ικανή να αναδείξει την ευθραυστότητά του.

Βαθιά υπαρξιακά ζητήματα, κοινωνική αλλοτρίωση, στερεότυπα, οικογενειακοί δεσμοί, είναι μερικά μόνο από τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται η παρούσα νουβέλα.

Βιογραφικό Συγγραφέα:

Ο Νίκος Καραβασίλης γεννήθηκε το 1982 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Πραγματοποίησε προπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία ενώ κατέχει μεταπτυχιακό (MA) στη Διεθνή Ασφάλεια, Έγκλημα και Τρομοκρατία από το Staffordshire University του Ηνωμένου Βασιλείου, απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα κερδίζοντας το 1ο Βραβείο Καλύτερης Επίδοσης. Εκτός της Ελλάδας, έζησε για τρία χρόνια στην Τιφλίδα Γεωργίας για επαγγελματικούς λόγους ενώ σήμερα ζει προσωρινά με την οικογένειά του στο Βουκουρέστι Ρουμανίας, όπου εργάζεται σε Διεθνή Οργανισμό. To 2025 βραβεύτηκε με έπαινο από τον Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου για το ποίημά του «Μάνα μας Γη» στον 15ο Διαγωνισμό Ποίησης και Πεζόμορφου Στοχασμού, ενώ την ίδια χρονιά, έγραψε την πρώτη του νουβέλα, με τίτλο Δρομάνθρωπος.

[Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο και τον συγγραφέα: https://nikoskaravasilis.wordpress.com/].

Πληροφορίες Έκδοσης:

Τίτλος: Δρομάνθρωπος

Συγγραφέας: Νίκος Καραβασίλης

Εκδόσεις: Γκοβόστη

ISBN: 978-960-606-350-3

Είδος: Νουβέλα

Σελίδες: 64

Πρώτη Έκδοση: Μάιος 2026

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