Marvel's Wolverine: Story Trailer, νέες εικόνες, λεπτομέρειες για τον συνθέτη και πολλά ακόμη

Στο San Diego Comic-Con αποκαλύψαμε νέες πληροφορίες για την ιστορία του Marvel’s Wolverine, μαζί με το εντυπωσιακό νέο Story Trailer. Φυσικά, δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να παρευρεθούν στο SDCC, επομένως ακολουθεί μία ενημέρωση σχετικά με ότι συνέβη κατά τη διάρκεια του πάνελ μας.

Ο Marcus Smith, Creative Director της Insomniac Games, ο Mike Daly, Game Director, ο Jess-Reiner-Reed, Sr. Project Director και ο Walt Williams, Narrative Director, εμφανίστηκαν στη σκηνή μαζί με το cast του τίτλου, Liam McIntyre (Logan/Wolverine) και Krizia Bajos (Jean Grey), καθώς και τον Eric Monacelli, Executive Producer της Marvel Games. Συζήτησαν εις βάθος για την ιστορία και τους χαρακτήρες του τίτλου και μας έδωσαν μία γεύση για το τι πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του τίτλου το Σεπτέμβριο.

Μπορείτε να δείτε μία μαγνητοσκοπημένη έκδοση του Marvel’s Wolverine: Deep Cuts πάνελ στο YouTube τώρα:

Το Story Trailer

Αρχικά, ετοιμάσαμε μια έκπληξη για τους fans με ένα ολοκαίνουργιο Story Trailer που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του πάνελ μας. Το trailer μας τοποθετεί σε μία σκηνή όπου ο οργισμένος Λόγκαν έρχεται σε αντιπαράθεση με την Τζιν Γκρέι σε μια απροσδόκητη στιγμή ανασφάλειας. Επίσης, παρουσιάζεται μία νέα ομάδα εχθρών, η «The Hand» , μαζί με τη Deathstrike, μία από τους μεγάλους αντιπάλους μας.

Νέες εικόνες με Logan vs. The Hand

Η ομάδα μας δημοσίευσε επίσης ολοκαίνουργια εικόνες από τον τίτλο, στις οποίες ο Λόγκαν αντιμετωπίζει τους «The Hand», που φορούν τις χαρακτηριστικές κόκκινες στολές τους. Ο Λόγκαν και οι «The Hand» έχουν μια κοινή ιστορία, την οποία οι παίκτες θα ανακαλύψουν καθώς ανακαλύπτουν την ιστορία του τίτλου.

Marvel’s Wolverine x MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη συνεργασία με την Arc System Works, που έχει ως αποτέλεσμα την προσθήκη της στολής του Wolverine από το MARVEL Tōkon: Fighting Souls στο Marvel’s Wolverine, η οποία θα είναι διαθέσιμη από την ημέρα κυκλοφορίας και θα ξεκλειδώνει με την πρόοδο των παικτών.



Επίσης είμαστε ενθουσιασμένοι που μαζί με την Arc System Works, αποκαλύπτουμε πως η στολή Marvel’s Wolverine Battle Reborn θα είναι διαθέσιμη στο MARVEL Tōkon: Fighting Souls.



Και το καλύτερο, θα είναι διαθέσιμη δωρεάν για όλους τους παίκτες του MARVEL Tōkon: Fighting Souls από την 1η Σεπτεμβρίου.

Αποκαλύφθηκαν πληροφορίες για τον συνθέτη

Κατά τη διάρκεια του πάνελ, αποκαλύφθηκε ότι ο βραβευμένος συνθέτης Ντέιβιντ Φλέμινγκ συνέθεσε τη μουσική για το Marvel's Wolverine. Ο Φλέμινγκ προσδίδει τεράστια δυναμική στην ιστορία μας, με μουσικά μοτίβα και κλιμακώσεις που αλλάζουν δυναμικά παράλληλα με τις συγκλονιστικές περιπέτειες του Λόγκαν σε όλο τον κόσμο.

Μπορείτε να ακούσετε ένα κομμάτι από τον τίτλο εδώ:

https://www.amazon.com/music/player?trackAsin=B0H8X5CDSG

https://open.spotify.com/album/1UljqvpAOZtw0vkAda75VG

https://apple.co/4ykYjlf

https://music.youtube.com/browse/MPREb_4vKwLITMZEW

Το πλήρες soundtrack του τίτλου θα γίνει διαθέσιμο στις 28 Αυγούστου, 2026.

Διαθέσιμο ένα ψηφιακό prequel κόμικ

Οι fans μπορούν επίσης να ανακαλύψουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην κύρια ιστορία του Marvel's Wolverine, διαβάζοντας το prequel κόμικ, το οποίο έγραψε ο Narrative Director της Insomniac Games, Walt Williams, με υπέροχες εικόνες του Luke Ross και ένα εντυπωσιακό εξώφυλλο του Iban Coello. Το prequel κόμικ παρουσιάζει τη δύσκολη σχέση του Λόγκαν με τα μέλη της Ομάδας X, στο πλαίσιο μιας αποστολής για την προστασία των μεταλλαγμένων.

Είναι διαθέσιμο ήδη! Το prequel κόμικ διατίθεται ως αποκλειστικό SDCC giveaway, ενώ `μπορείτε να το διαβάσετε online μέσω του Marvel Unlimited εδώ.





To Marvel’s Wolverine διαθέσιμο τώρα για προπαραγγελία

Το Marvel’s Wolverine κυκλοφορεί στις 15 Σεπτεμβρίου για τις κονσόλες PlayStation 5 και θα είναι διαθέσιμο με ελληνικό μενού και υπότιτλους.

Μπορείτε να προσθέσετε στη wishlist σας και να προπαραγγείλετε τη Standard και τη Digital Deluxe έκδοση μέσω του PlayStation Store.