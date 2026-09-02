Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ. Έτσι γίνεται ξανά συμπαίκτης με τον Τζολάκη.

Η Χαλ ανακοίνωσε τον Μουζακίτη ως το 18ο και τελευταίο χρονικά απόκτημά της. Ο διεθνής χαφ και πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2031 και στην σχετική ανακοίνωση δεν αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται εκ νέου συμπαίκτης με τον Τζολάκη (όπως ήταν και στον Ολυμπιακό δηλαδή).

Έτσι ένας ακόμα ποδοσφαιριστής από τη σπουδαία Ακαδημία του Ολυμπιακού παίρνει μεταγραφή στην Premier League. Οπως συνέβη με τον Κώστα Τσιμίκα, τον Μπάμπη Κωστούλα και φυσικά τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός έχει κάνει αρκετές πωλήσεις στην Premier στο παρελθόν. Όπως τον Κώστα Μήτρογλου, αλλά και σρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές όπως πχ τους Μιραλάς, Μιλιβόγιεβιτς, Ποντένσε και Σα.

Έχει ωστόσο την αξία και τη σημασία της ότι παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού κατάφεραν να πάρουν μεταγραφή στην Premier League προβάλλοντας έτσι εξαιρετικά την δουλειά στις ερυθρόλευκες υποδομές αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άλλωστε είναι το - κατά γενική ομολογία - καλύτερο Πρωτάθλημα αυτό της Premier League.