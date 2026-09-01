Η άνοδος και η πτώση του Σαμαρινιώτη – ΕΛΑΣ, Τίτο, Δεκεμβριανά και Εμφύλιος

Μία ημέρα σαν σήμερα, την 1η Σεπτεμβρίου 1909, γεννήθηκε ο Ανδρέας Τζήμας, ο άνθρωπος που από την ηγεσία του ΕΛΑΣ βρέθηκε στην έρημο της πολιτικής απομόνωσης.

«Σαν ατσάλινο τείχος που αλύγιστο ορμάει, στα πεδία των τίμιων μαχών. Με αρχηγούς Σαμαρινιώτη, τον Σαράφη, τον Άρη που 'ναι οι μάνες του Λαϊκού Στρατού...».

Με τους στίχους αυτούς ξεκινάει ένα από τα πιο γνωστά αντάρτικα τραγούδια (υπό την διεύθυνση του αξέχαστου Θάνου Μικρούτσικου και τις φωνές της Μαρίας Δημητριάδη και της Αφροδίτης Μάνου που πλαισιώνονταν από χορωδία).

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