«Δαιμονισμένα» θαλάσσια λιοντάρια στις ΗΠΑ προκαλούν ανησυχία για ύπουλη ασθένεια που εξαπλώνεται στους ανθρώπους

Επείγουσα προειδοποίηση για τα θαλάσσια λιοντάρια εξέδωσαν οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς μια επικίνδυνη νευροτοξίνη προκαλεί εγκεφαλικές βλάβες, σπασμούς και επιθετική συμπεριφορά.

Το φαινόμενο της μαζικής δηλητηρίασης θαλάσσιων θηλαστικών έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στην Καλιφόρνια. Ειδικοί επιστήμονες από το νοσοκομείο ζώων The Marine Mammal Center αποκάλυψαν πως υποφέρουν από εγκεφαλική βλάβη που προκαλείται από το δομοϊκό οξύ, την ίδια νευροτοξίνη που πέρυσι είχε οδηγήσει σε επιθέσεις κατά λουόμενων.

Πώς μεταδίδεται η τοξίνη μέσω της τροφικής αλυσίδας

Η μόλυνση ξεκινά από τη ραγδαία ανάπτυξη τοξικών φυκιών στον ωκεανό, όπως ο μικροοργανισμός Pseudo-nitzschia. Μικρά ψάρια, όπως σαρδέλες και γαύροι, τρέφονται με τα τοξικά φύκια με τα θαλάσσια λιοντάρια να τα καταναλώνουν σε μεγάλες ποσότητες.

Έτσι, η ουσία προσβάλλει τα κέντρα του εγκεφάλου που ελέγχουν τη μνήμη, τον συντονισμό των κινήσεων και τη συμπεριφορά.

Δεκάδες ζώα εντοπίστηκαν στις ακτές κοντά στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, το Μοντερέι και το Σάντα Κρουζ να υποφέρουν από σπασμούς, νευρικές συσπάσεις, λήθαργο και σύγχυση, ενώ ορισμένα κατέληξαν.

Η ανεξήγητη έξαρση και το ρεκόρ του El Niño

Ο εκπρόσωπος της NOAA, Μάικλ Μίλσταϊν, χαρακτήρισε τη νόσο «ύπουλη και βίαιη». Ενώ σε μια συνηθισμένη χρονιά καταγράφονται 70 έως 90 περιστατικά, το 2026 τα κρούσματα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100, προκαλώντας προβληματισμό στους ειδικούς για την αιφνίδια έξαρση στα τέλη του καλοκαιριού.

Βασική αιτία θεωρείται το ιστορικό ρεκόρ του φαινομένου El Niño, που έχει ανεβάσει τη θερμοκρασία των υδάτων του Ειρηνικού. Ο συνδυασμός των θερμών υδάτων με την ανέλκυση θρεπτικών συστατικών από τα βάθη του ωκεανού δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την εξάπλωση των φυκιών.

Οδηγίες ασφαλείας και κίνδυνοι για τον άνθρωπο

Το Marine Mammal Center καλεί το κοινό να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 45 μέτρων από οποιοδήποτε θαλάσσιο λιοντάρι, καθώς τα άρρωστα ζώα είναι στρεσαρισμένα και απρόβλεπτα. Το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης δέχεται πάνω από 350 κλήσεις την ημέρα.

Αν και το 2025 είχαν καταγραφεί επιθέσεις σε ανθρώπους, φέτος δεν έχει αναφερθεί κάποιο επεισόδιο. Οι ειδικοί διευκρινίζουν πως το δάγκωμα ή το άγγιγμα δεν μεταδίδει την τοξίνη στον άνθρωπο.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η κατανάλωση μολυσμένων αλιευμάτων (μύδια, στρείδια, καβούρια, σαρδέλες), που προκαλεί αμνησιακή δηλητηρίαση από οστρακοειδή. Το δομοϊκό οξύ δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα ή την κατάψυξη και σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να αποβεί θανατηφόρο.

Ο πληθυσμός των θαλάσσιων λιονταριών στην Καλιφόρνια φτάνει σήμερα τα 250.000, έχοντας ανακάμψει από τα 1.500 της δεκαετίας του 1920. Παρότι ο οργανισμός τους αποβάλλει σταδιακά την τοξίνη, η επαναλαμβανόμενη έκθεση προκαλεί μόνιμες βλάβες, κρίσεις και καρδιακή ανεπάρκεια.

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