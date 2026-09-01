Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το παρασκήνιο της μεταγραφής του Πουέρτα κι άλλα μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό.

Πώς έρχονται καμιά φορά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο…

Λίγη μόλις ώρα μετά την άφιξη του Γκουστάβο Πουέρτα στην Αθήνα, η Μπενφίκα έκλεισε τη μεταγραφή του Ρίτσαρντ Ρίος στην Αλ Ιτιχάντ. Κι αμέσως πήραν την πλευρά του Πουέρτα για να του πουν, "τι γίνεται"! Διότι, δεν ήταν τυχαίο που ο Μαρινάκης τις προάλλες είχε κάνει την γνωστή δήλωση στο περιθώριο της κλήρωσης του Γιουρόπα Λιγκ («δίναμε τη ρήτρα για τον Πουέρτα κι αυτός ήθελε να πάει στην Μπενφίκα, τι να κάναμε;»). Όντως η Μπενφίκα ήθελε τον Πουέρτα, αλλά κι ο Πουέρτα ήθελε την Μπενφίκα. Μόνο που η Μπενφίκα ήρθε δεύτερη! Περίμενε πότε θα δώσει τον ένα Κολομβιανό διεθνή χαφ, τον Ρίος, προκειμένου να αδειάσει μία θέση στο ροστερ της, για να επιδιώξει να πάρει τον άλλο Κολομβιανό διεθνή χαφ, τον Πουέρτα.

Η διαφορά είναι ότι ο Μαρινάκης ενήργησε άμεσα και αποφασιστικά, βάζοντας και βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η εφημερίδα Eldiariomontanes στο Σανταντέρ γράφει ότι ο Κολομβιανός θα έχει ετήσιο μισθό συνολικά σχεδόν 3 εκ. Ευρώ, προφανώς μαζί με τα μπόνους. Η δε Κολομβιανή Publimetro γράφει για τα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής: «Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν για αυτό το άρθρο, ο Πουέρτα θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στη συνέχεια στη Νότιγχαμ, γεγονός που καταδεικνύει την οικονομική δέσμευση που κάνει η ομάδα του Μαρινάκη στον Κολομβιανό. Κατέβαλε απευθείας στην Ράσινγκ 16 εκατομμύρια ευρώ για τον Πουέρτα, ενώ η τελική αξία της μεταγραφής θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ με τις πληρωμές αλληλεγγύης και τις προμήθειες».

Η Eldiariomontanes αναφέρει στο σχετικό της ρεπορτάζ ότι τον περασμένο χειμώνα είχαν εμφανιστεί στην πόρτα της Ράσινγκ σημαντικοί ιταλικοί σύλλογοι, όπως οι Ρόμα, Ίντερ και Λάτσιο για τον Πουέρτα, αλλά η ομάδα από το Σανταντέρ κράτησε τον 23χρονο Κολομβιάνο μέσο αφενός μεν με το δέλεαρ μίας απόλυτα εγγυημένης θέσης για την ενδεκάδα, κάτι σπουδαίο ενόψει του Μουντιάλ που ακολούθησε, αφετέρου δε και με ένα νέο συμβόλαιο με βελτιωμένες αποδοχές. Όπως γράφει η ίδια πηγή, «ακόμη και μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, η Ράσινγκ έκανε μεγάλη προσπάθεια να τον διατηρήσει στις τάξεις της, έχοντας και το πλεονέκτημα της παρουσίας της πια στην Α΄ κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, όμως ο Πουέρτα ήταν αρνητικός στο να μείνει, παρότι δέχθηκε και μεγάλη πίεση από τον κόσμο της Ράσινγκ, με την εξέδρα στο τελευταίο παιχνίδι να φωνάζει, «Γκουστάβο μείνε»!

Η ισπανική εφημερίδα θυμίζει και πώς απέκτησε η Ράσινγκ τον Πουέρτα, που έλαμψε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Κολομβίας: «Το περασμένο καλοκαίρι, περίπου τέτοια εποχή, την τελευταία ημέρα του παραθύρου μεταγραφών, η Ράσινγκ ανακοίνωσε την άφιξη του, από την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Είχε παίξει την αμέσως περασμένη σεζόν στην αγγλική Χαλ. Υπήρχε μια υποχρεωτική ρήτρα αγοράς που ο αγγλικός σύλλογος δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει λόγω εις βάρος του κυρώσεων».

Για να καταλήξει το ρεπορτάζ: «Έτσι ο Πουέρτα έφτιαξε τη βαλίτσα του και πήγε στη Μόσχα για να διαπραγματευτεί με την ΤΣΣΚΑ. Αλλά κανένα από τα δύο, ούτε Χαλ, ούτε ΤΣΣΚΑ. Λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, οι γερμανικές ομάδες δεν μπορούν να διαπραγματευτούν με ρωσικές ομάδες. Και τότε η Ράσινγκ έκανε την κίνηση ματ αγοράζοντας το πενήντα τοις εκατό της ιδιοκτησίας ενός παίκτη που ανέβασε το επίπεδο της ομάδας και ήταν εν τέλει κλειδί για την άνοδο στην Πρώτη Κατηγορία».

Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός θα έχει την τύχη να διαθέτει στις τάξεις του τη φετινή σεζόν ένα από τα διαμάντια που έλαμψαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι άμα λάχει είναι ο 4ος Μουντιαλικός που φέρνει, μετά τους Φρόϊλερ (Ελβετία), Γκονζάλες (Μεξικό), Πέντερσεν (Νορβηγία).

Άσχετο: Δεν ξέρω αν θα τον πάρει, αλλά όντως έχει ψαχτεί τις τελευταίες ώρες ο Ολυμπιακός για τον πολυσύνθετο νεαρό Αποστολάκη του ΟΦΗ, στον οποίο παίζει δανεικός ο Αθανασίου. Κάποιες άλλες πηγές, από τη Λιβαδειά αυτές, υποστηρίζουν ότι μπορεί να υπάρξει θέμα απόκτησης του αριστερού μπακ Βήχου.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η Κρασνοντάρ είναι έτοιμη να κάνει την τελική της επίθεση για τον Ζέλσον, με έξι εκ. Ευρώ στο χέρι. Και ακούγεται ότι έχει εμφανιστεί κι άλλη ενδιαφερόμενη. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα αρνείται να τον δώσει. Ο Μεντιλίμπαρ εξακολουθεί να τον θέλει τον Πορτογάλο εξτρέμ.

Κατά τα άλλα, το έγκυρο γερμανικό Kicker γράφει ότι τις τελευταίες ημέρες η Βόλφσμπουργκ απέρριψε δύο προσφορές του Ολυμπιακού για τον ακραίο μπακ Μέλε και προβλέπει παραμονή του Δανού άσου. Ο δε Τύπος στη Δανία γράφει ότι οι Γερμανοί κοστολογούν τον 29χρονο διεθνή ακραίο μπακ με το ποσό των 8 εκ. Ευρώ! Οι δικές μας πληροφορίες, πάντως, μιλάνε για τα μισά λεφτά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι