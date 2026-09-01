Σχολεία: Ποια μέρα και τι ώρα είναι ο Αγιασμός – Πότε ξεκινούν τα μαθήματα

Πότε πρέπει να πάνε οι μαθητές στο σχολείο για τον Αγιασμό, τι θα γίνει την πρώτη ημέρα και πότε ξεκινά το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, καθώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα ανοίξουν ξανά οι σχολικές αίθουσες για τη νέα σχολική χρονιά. Η πρώτη ημέρα θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα από τις υπόλοιπες, καθώς θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος Αγιασμός και οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη λειτουργία του σχολείου.

Το βασικό ερώτημα για γονείς και μαθητές αυτές τις ημέρες είναι ένα: τι ώρα πρέπει να πάνε στο σχολείο για τον Αγιασμό;

Τι ώρα θα γίνει ο Αγιασμός στα σχολεία

Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ώρα που ισχύει για όλα τα σχολεία της χώρας. Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και η ώρα τέλεσης του Αγιασμού καθορίζονται από την κάθε σχολική μονάδα και ανακοινώνονται ξεχωριστά από τη διεύθυνση.

Ως εκ τούτου, οι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν την ανακοίνωση του σχολείου τους, καθώς μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ σχολείων της ίδιας περιοχής.

Ο Αγιασμός πραγματοποιείται κατά κανόνα τις πρωινές ώρες. Σε αρκετές σχολικές μονάδες η προσέλευση των μαθητών γίνεται γύρω στις 8:15 με 9:00, όμως η συγκεκριμένη ώρα δεν αποτελεί ενιαίο πανελλαδικό ωράριο.

Η ενημέρωση από το σχολείο είναι επομένως αυτή που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι οικογένειες.

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα

Μετά τον Αγιασμό και την πρώτη ημέρα επιστροφής στα σχολεία, οι μαθητές θα μπουν από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον κανονικό ρυθμό της σχολικής χρονιάς.

Από εκείνη την ημέρα ξεκινά η καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία με το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα έχει καταρτιστεί από κάθε σχολική μονάδα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ