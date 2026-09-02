Η Μαρία Σάκκαρη είδε τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι να φθάνει στο 6-2, 4-0, όμως με μια τρομερή αντεπίθεση, έφερα τα πάνω κάτω, επικράτησε με 2-1 σετ και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του US Open.

Η Μαρία Σάκκαρη σαν να «ζήλεψε» τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς βρέθηκε μπροστά στο φάσμα του πρόωρου αποκλεισμού από το US Open, με αντίπαλο τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι, η 22χρονη από τις ΗΠΑ προηγήθηκε με 6-2, 4-0, όμως η Σάκκαρη έφερε τούμπα το παιχνίδι και με 2-6, 7-5, 6-2 πανηγύρισε την πρόκριση στον 2ο γύρο.

Εκεί η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Γιούλια Σταροντούμπτσεβα, καθώς η παίκτρια από την Ουκρανία νίκησε εύκολα τη Γερμανίδα, Έλα Σέιντελ με 6-2, 6-2.



Κακή αρχή και 0-1

Η Σάκκαρη στο 3ο game, παρότι κατάφερε να σώσει τέσσερα break points, δεν απέφυγε τη ζημιά, με τη Μοντγκόμερι να προσπερνά με 2-1.

H 22χρονη από τις ΗΠΑ, σώζοντας δύο break point, έφθασε στο 3-1 και τα δεδεμένα έγιναν περισσότερο δύσκολα για τη Σάκκαρη στο 5o game: Από το διαφαινόμενο love game και το 40-0, δέχθηκε πέντε πόντους στη σειρά και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 4-1.

Η Ελληνίδα παίκτρια είδε τις ελπίδες της να αναπτερώνονται, όταν με το πρώτο δικό της break, μείωσε σε 4-2, όμως δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια.

Μετά το 30-30 με δύο διαδοχικά αβίαστα λάθη η Σάκκαρη δέχθηκε το 3ο break στο σετ (5-2), με τη Μοντγκόμερι να σερβίρει για την κατάκτηση του σετ και στη 2η ευκαιρία της με τον 11ο winner να το κατακτά με 6-2.

Από το 0-4, στην ανατροπή και στο 1-1

Το 2ο σετ ξεκίνησε με τους ίδιους ρυθμούς από τη Μοντκγόμερι, break και 1-0. Και όχι μόνο αυτό, η νεαρή παίκτρια κατακτώντας τους 12 επόμενους πόντους στον αγώνα, ξέφυγε με 4-0(!), απέναντι στη σαστισμένη από την εξέλιξη Σάκκαρη, με τους πόντους σε εκείνο το σημείο του σετ να είναι 16-1!

Η Σάκκαρη σταματώντας το σερί των έξι διαδοχικών κερδισμένων games από την αντίπαλό της, μείωσε σε 4-1, όμως αυτό δεν αρκούσε, χρειαζόταν break κι αυτό ήρθε στο επόμενκο game, με την Ελληνίδα παίκτρια να κάνει το 4-2 και διατηρώντας το σερβίς της μείωσε σε 4-3.

Η αντεπίθεση από τη Σάκκαρη συνεχίστηκε και στη 2η ευκαιρία που βρήκε το break, το πέτυχε, φθάνοντας στο 4-4 και εκμεταλλευόμενη το δικό της καλό σημείο στο παιχνίδι, προσπέρασε με 5-4!

Κρατώντας το σερβίς της η Σάκκαρη έφθασε στο 6-5 και στο 12ο game, αν και σπατάλησε τρία set points, στην 4η ευκαιρία είδε την αντίπαλό της να πετά το μπαλάκι στην κερκίδα και να φθάνει στο 7-5, με τους πόντους στο σετ μετά τα τέσσερα πρώτα games να είναι στο 37-22, υπέρ της Σάκκαρη!

Κυρίαρχη και πρόκριση

Η Σάκκαρη έκανε το 1-0 στο ξεκίνημα του 3ου σετ, η Μοντγκόμερι «σβήνοντας» δύο break point, ισοφάρισε σε 1-1. Με love game η Σάκκαρη έκανε το 2-1. Ό,τι δεν πέτυχε στο 2ο game, η Σάκκαρη το κατάφερε στο 4ο, προβάδισμα 15-40, 5ο break στον αγώνα και 3-1.

Με άνεση έκανε το 4-1 και το μόνο που χρειαζόταν ήταν να διατηρήσει το σερβίς της για να φθάσει στην πρόκριση. Με love game έκανε το 5-2, όμως δεν χρειάστηκε να σερβίρει ξανά στο παιχνίδι, μετά το 40-40 στο 8o game, με δύο στη σειρά winners, έκλεισε το game, το σετ με 6-2 και μαζί την πρόκριση.

