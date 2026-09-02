Τσέλσι: Είχε κλείσει τον αντικαταστάτη του Έντσο αλλά η Μονακό της έκανε χαλάστρα

Γιάννης Πολιάς
Τσέλσι: Είχε κλείσει τον αντικαταστάτη του Έντσο αλλά η Μονακό της έκανε χαλάστρα
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Η Μονακό έκανε πίσω και η μεταγραφή του Λαμίν Καμαρά στην Τσέλσι ναυάγησε την τελευταία στιγμή.

Με τον Έντσο Φερνάντες να έχει κλείσει στη Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι κινήθηκε ταχύτατα για να αποκτήσει τον αντικαταστάτη του αλλά υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο!

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, οι Λονδρέζοι τα είχαν βρει με τη Μονακό για τη μεταγραφή του Λαμίν Καμαρά, εντούτοις την ύστατη στιγμή οι Μονεγάσκοι έκαναν πίσω και ακύρωσαν τη συμφωνία, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τους Μπλε...

Από πλευράς ανθρώπων Τσέλσι, διαρρέεται πως υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίον διαχειρίστηκαν την κατάσταση εκείνοι της Μονακό, κάνοντας λόγο για αντι-επαγγελματική συμπεριφορά. Κάπως έτσι, ο Τσάμπι Αλόνσο θα πορευτεί χωρίς αντικαταστάτη του Έντσο για τους επόμενους μήνες...

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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