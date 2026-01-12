Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον απολογισμό της πρεμιέρας στον 2ο γύρο του πρωταθλήματος, «φωτίζει» τα πρόσωπα που ξεχώρισαν και σχολιάζει τα πεπραγμένα στο μπασκετικό διήμερο που προηγήθηκε.

Με δεδομένο ότι το δίδυμο της κορυφής δεν θα διαφοροποιηθεί ούτε στο τέλος και της εφετινής κανονικής περιόδου, νομίζω ότι πλέον δεν είναι τόσο επισφαλές για μία πρόβλεψη σχετικά με το ποια εικόνα θα έχει η post season…

Αν συμφωνήσουμε, λοιπόν, ότι το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι η σειρά με την οποία θα τερματίσουν οι «ερυθρόλευκοι», που την δεδομένη χρονική είναι πρώτοι, αλλά και οι «πράσινοι», που τους ακολουθούν κατά πόδας (αυτό μάλλον θα κριθεί στις 30 Μάρτη στο “Telecom Center Athens”, κι αν ο Παναθηναϊκός σκοντάψει στο επερχόμενο ματς της Πυλαίας) αλλά και στο ότι οι δύο «δικέφαλοι» φαίνεται να έχουν εξασφαλίσει σαφές προβάδισμα για τις δύο επιπλέον θέσεις που θα δώσουν πλεονέκτημα έδρας στην 1η φάση των playoffs, το ενδιαφέρον από ‘δω και στο εξής μετατοπίζεται στις υπόλοιπες ομάδες που θα μπουν στην 8άδα και σε εκείνη που θα πάρει την «άγουσα» για την Elite League.

Ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Προμηθέας και η Μύκονος, που ισοβαθμούν στις θέσεις 5-8, αλλά και το Περιστέρι, που παρά το εξαιρετικό ξεκίνημα, μετράει πλέον πέντε διαδοχικές ήττες κι έχει πέσει στην 9η θέση, δείχνουν ότι θα παλέψουν για τα τέσσερα εναπομείναντα εισιτήρια της τελικής φάσης.

Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι κάποια από τις προαναφερθείσες μπορεί να αποπροσανατολιστεί και να μπλέξει σε περιπέτειες, επομένως η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού αφορά πλέον:

Τον ουραγό Πανιώνιο που παραμένει στην χειρότερη μοίρα, αλλά τουλάχιστον «έβγαλε πλέον το κεφάλι του από το νερό» και θα παλέψει με νύχια και με δόντια για να επιπλεύσει»...

που παραμένει στην χειρότερη μοίρα, αλλά τουλάχιστον «έβγαλε πλέον το κεφάλι του από το νερό» και θα παλέψει με νύχια και με δόντια για να επιπλεύσει»... Το Μαρούσι , που έδειξε σφυγμό με μία ηχηρή (την πρώτη μετά από 64 μέρες και 7 σερί ήττες) νίκη και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο για να αυξήσει τις πιθανότητές του.

, που έδειξε σφυγμό με μία ηχηρή (την πρώτη μετά από 64 μέρες και 7 σερί ήττες) νίκη και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο για να αυξήσει τις πιθανότητές του. Τον Κολοσσό , που προβληματίζει ολοένα και περισσότερο με την έλλειψη επιθετικής ποιότητας και βάθους, αλλά έχει προπονητή με προχωρημένη τεχνογνωσία στον... κωδικό «σωτηρία» και επίσης θα βάλει το χέρι στην τσέπη για επιπλέον διορθωτικές κινήσεις

, που προβληματίζει ολοένα και περισσότερο με την έλλειψη επιθετικής ποιότητας και βάθους, αλλά έχει προπονητή με προχωρημένη τεχνογνωσία στον... κωδικό «σωτηρία» και επίσης θα βάλει το χέρι στην τσέπη για επιπλέον διορθωτικές κινήσεις Και την Καρδίτσα, η οποία είναι η πιο μπαρουτοκαπνισμένη στην συγκεκριμένη αποστολή και έχει την πιο καυτή έδρα, αλλά κανείς δεν ξέρω αν και εφόσον θα επηρεαστεί από την παράταση που πήρε η ευρωπαϊκή της πορεία.

Ας τα πάρουμε όλα με μία σειρά, όμως, σεβόμενοι την κατάταξη.

Ολυμπιακός: Έβδομη «κατοστάρα σε 13 αγώνες!

Στο «Γιάννης Μπουρούσης», η δουλειά των πρωταθλητών ήταν εύκολη, όχι μόνο λόγω της μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας. Στο υψηλότερο επίπεδο παίζουν ρόλο πολλές λεπτομέρειες και η απόφαση των ιδιοκτητών της ομάδας, να ναυλώσουν τσάρτερ που προσγειώθηκε στην Αγχίαλο, ώστε να μην ταλαιπωρηθεί η αποστολή (από πιθανά αγροτικά μπλόκα), καθώς και η ταλαιπωρία των γηπεδούχων που έδωσαν το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε οκτώ μέρες, απομάκρυναν και τις λιγοστές πιθανότητες αντίδρασης της Καρδίτσας (80-120).

Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο 28χρονος Αμερικανός ήταν αλάνθαστος (14π., 6ρ. & 2κλ. με 6/6 σουτ)) και στα 20 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, έβγαλε πολλή ενέργεια και γέμισε την ρακέτα, ξεδιπλώνοντας μέρος των αγωνιστικών χαρακτηριστικών για τα οποία τον πήρε ο Ολυμπιακός.

Από 'κει και πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας προφύλαξε τον Μιλουτίνοφ, που θα έχει πολλή δουλειά στο Βελιγράδι και ταυτόχρονα κράτησε «ζεστό» τον Χολ (13π. & 3ρ. με 6/6 σουτ σε 20’), ενώ χρησιμοποίησε λίγο τους Βεζένκοβ (10') και Φουρνιέ (9'), μόνο και μόνο για να ιδρώσουν και να μην χάσουν την μέρα!

Όλοι οι υπόλοιποι έπαιξαν από 15 έως 25 λεπτά χωρίς να αφήσουν το πόδι από το γκάζι, με εξαίρεση τον Πίτερς, που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 30' και έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρώπη με 35 πόντους και 6/8 τρίποντα και αναδείχτηκε MVP της 14ης αγωνιστικής!

Κάπως έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» κατέγραψαν τρία ρεκόρ: αυτό της υψηλότερης παραγωγικότητας στα 40 λεπτά (120π.) αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο (70π.) από φιλοξενούμενο, καθώς επίσης και του υψηλότερου ποσοστού ευστοχίας στα δίποντα (86,6%) σε εκτός έδρας αγώνα.

Η Καρδίτσα, έχει κάνεις τις σωστές νίκες που χρειαζόταν και ο Παπανικολόπουλος αξίζει μεγάλο credit, ωστόσο, το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα επηρεαστεί αρνητικά από την επέκταση της ευρωπαϊκής της πορείας (με μίνιμουμ 6 επιπλέον παιχνίδια), την ίδια ώρα που η μάχη του υποβιβασμού φουντώνει, ο Πανιώνιος και το Μαρούσι «ανεβαίνουν» και η ίδια δεν έχει ακόμη ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Παναθηναϊκός: Οι ατάκες του Αταμάν τα είπαν όλα!

Με τον Ναν και τον Φαρίντ εκτός 12άδας, στο “Telecom Center Athens” ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν απλά να το συνεχίσει από 'κει που το άφησε κόντρα στην Βίρτους στο ανασταλτικό κομμάτι, ώστε να μην φτάσει μέχρι τα μέσα της 3ης περιόδου και να μην έχει πάρει ακόμη το πάνω χέρι απέναντι στο Περιστέρι.

Με 50 πόντους παθητικό στο πρώτο μέρος (ο Γκραντ ήταν σκιά του εαυτού του), όμως και με τους φιλοξενούμενους να έχουν το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο διάστημα της 2ου και του 3ου δεκαλέπτου, ο Έργκιν Άταμαν αναγκάστηκε να επιστρατεύσει εσπευσμένα τον Σλούκα (13π. & 4ασ. με 3/4 σουτ σε 11’) και να δώσει την μπάλα στον Όσμαν (17π. & 4ρ.), ώστε να ξεφύγει με 74-67 στο 30' και με 88-75 στο 36' και να επικρατήσει τελικά με 94-86.και να φτάσει πρώτος τις 1500 νίκες από καταβολής της Α'Εθνικής.

Βλέποντας την ομάδα του να δέχεται από 82 έως 89 πόντους στα τέσσερα τελευταία εγχώρια παιχνίδια, ο Τούρκος τεχνικός ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας (12/01) για να δουλέψουν οι παίκτες στο «χτίσιμο» της νοοτροπίας και του χαρακτήρα στην άμυνα και παρ' ότι δεν μίλησε στο flash interview λόγω προβλήματος στην φωνή, στην συνέντευξη Τύπου ήταν λαλίστατος και το 'ριξε στα γνωστά mind games.

To πως θα αντιδράσουν οι «πράσινοι» στο ματς της Πέμπτης (15/01, 21.30) με την Μπάγερν θα το δούμε στο Μόναχο, αλλά σίγουρα η ατάκα των συγχαρητηρίων «στον μεγάλο μας αντίπαλο για την 40άρα, έτσι πρέπει να κερδίζουν οι μεγάλες ομάδες», έκανε αίσθηση και για μία ακόμη φορά κατέδειξε ότι ο 60χρονος coach έχει τον τρόπο του για να βρίσκει έξτρα κίνητρα για την ομάδα του.

Στο Περιστέρι επικρατεί ικανοποίηση για την απόδοση του νεοαποκτηθέντα, Γουίλιαμ Κάριους (14π. & 4ρ. με 4/8 τριπ. σε 18'), που θα προσδώσει στην ομάδα σκληράδα και σκορ από την θέση “4”.

Παρά τα 5 σερί αρνητικά αποτελέσματα και το κακό «φεγγάρι» στο οποίο βρίσκεται ο Νίκολς (έχει 10/52 σουτ στα τρία τελευταία ματς), οι «κιτρινόμαυροι» ξέρουν ότι η μόνη κακή ήττα ήταν αυτή από τον Προμηθέα και όταν κοντράρουν στα ίσα τον Παναθηναϊκό, οι καλύτερες μέρες μάλλον ξαναείναι προ των πυλών...

ΑΕΚ: Τα προβλήματα την σκληραίνουν ακόμη περισσότερο!

Με τον Σίλβα να αποτελεί πλέον ανάμνηση, τον Κατσίβελη να είναι στα «πιτς», τον κόσμο της ομάδα να μένει έξω από την “Sunel Arena” εξαιτίας ενός ανεγκέφαλου που άναψε καπνογόνο στο ματς με τον Παναθηναϊκό και τον νεοαποκτηθέντα, Τζέιμς Νάναλι να κρίνεται ανέτοιμος (αν και την παραμονή του αγώνα δηλώθηκε ως 6ος ξένος), όλα συνηγορούσαν ότι η ΑΕΚ θα είχε δύσκολο έργο απέναντι στην πολύ ανταγωνιστική Μύκονο του 1ου γύρου.

Παρά τις άδειες κερκίδες, όμως, η «Ένωση» είχε δύο εξαιρετικά διαστήματα, στα οποία οι παίκτες της εκτέλεσαν υποδειγματικά την αμυντική τακτική πάνω στον τρόπο που επιτίθενται οι τρεις βασικοί «πυλώνες» των νεοφώτιστων (Έϊπλμπι, Ρέϊ και Κάναντι τελείωσαν το ματς με 5/27 σουτ) και με μπροστάρη τον Γκρέι (21π., 6ρ. & 2κλ.), έφτασε πολύ εύκολα στην 4η σερί νίκη της (90-65) και εδραιώθηκε για τα καλά στην 4η θέση.

Η ατάκα του Βαγγέλη Ζιάγκου περί διπολικής διαταραχής από την οποία πάσχει η ομάδα του, δείχνει εν πολλοίς την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι νησιώτες την παρουσία τους στα «μεγάλα σαλόνια».

Κακά τα ψέματα, με 6/30 σουτ στο 2ο ημίχρονο και 4/25 από το σημείο που οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με 44-49, καμία ομάδα δεν μπορεί γλιτώσει την «σφαλιάρα» μακριά από την έδρα της (ίσως να είναι και ωφέλιμη ενόψει Κολοσσού) και το θετικό ντεμπούτο του Μπριγκς (14π. & 6ρ.), ο οποίος δίνει μέγεθος και όγκος στην ρακέτα και η καλή απόδοση του Σκουλίδα (11π. με 3/4 τριπ.), ήταν τα κέρδη ενόψει της συνέχειας.

Άρης: Κάθε νίκη έχει αξία, η εκτόξευση δεν έρχεται ποτέ από την μία μέρα στην άλλη!

Στο “Nick Galis Hall”, ο Άρης είχε μεγαλύτερα διαστήματα που ήταν κυρίαρχος στο ντέρμπι με τον Ηρακλή, ωστόσο, ήταν επιπόλαιος στις επιλογές του, έχασε κατά κράτος στην μάχη των ριμπάουντ (36-46), δεν είχε τον Νούα σε μεγάλα κέφια (14π., 6ρ. & 3κλ. με 3/13 σουτ) και στο τέλος κινδύνευσε να πετάξει στα... σκουπίδια μία διαφορά 17 πόντων (67-50 στο 28').

Το τελικό 78-76 έδωσε μεγάλη βαθμολογική ανάσα στον «αυτοκράτορα», που «ντούμπλαρε» τις νίκες του επί του «Γηραιού», ωστόσο, δεν απομάκρυνε την γκρίνια στο περιβάλλον των οπαδών για την μέτρια αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει. Κάτι που φαντάζει άκρως φυσιολογικό από την άποψη ότι αλλιώς χτίστηκε το περασμένο καλοκαίρι και έχει αρκετά διαφορετικό πρόσωπο στα μέσα της σεζόν (έχει αλλάξει προπονητή και έχει προχωρήσει ήδη σε αρκετές διορθωτικές κινήσεις).

Χωρίς να βιώνω την μπασκετική καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης, ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο «κιτρινόμαυρος» οργανισμός δουλεύει με πλάνο και focus στους τομείς της τεχνοκρατικής εξυγίανσης και της εύρεσης μόνιμης και βιώσιμης λύσης στο γηπεδικό, ενώ ταυτόχρονα έχει ξενοιάσει με τον βραχνά ετών που προκαλούσαν τα χρέη προς το Δημόσιο και προς τρίτους.

Όπως η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα, έτσι και τα αποτελέσματα και η αναβίωση της «κιτρινόμαυρης» αυτοκρατορίας δεν είναι εφικτό να έρθουν από την πρώτη κιόλας σεζόν.

Αντιλαμβάνομαι ότι το άφθονο χρήμα που ρέει στον ΠΑΟΚ και ο ψηλός πήχης που βάζει ο Τέλης Μυστακίδης στον συμπολίτη και αιώνιο αντίπαλο προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία.

Το καλύτερο που έχει να κάνει, λοιπόν, ο μέσος φίλαθλος του Άρη είναι να αγκαλιάσει την μεγάλη προσπάθεια που κάνουν ο Ζήσης και το δίδυμο Διακογιάννη-Αντωνιάδη, γιατί η στήριξη στην ομάδα δεν προϋποθέτει μόνο βροντερό παρών στο Αλεξάνδρειο και θετική ενέργεια μόνο στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις.

Σε ένα ματς που το πήρε η ομάδα που έκανε τα λιγότερα λάθη (17 οι γηπεδούχοι και 24 οι φιλοξενούμενοι), η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έδειξε για 2η φορά μέσα σε έναν μήνα ότι μπορεί να κοιτάξει τον Άρη στα μάτια.

Όπως επεσήμανε ο 54χρονος Σέρβος τεχνικός, όμως, η αστοχία των παικτών σε πολλά ανοιχτά σουτ στην 4η περίοδο (25% με 5/20 τριπ.) τους στέρησε το δικαίωμα για ένα «διπλό», που αν ερχόταν θα τάραζε αρκετά τα μπασκετικά ύδατα της πόλης!

Μαρούσι: Πήρε οξυγόνο και πλέον προετοιμάζεται για το ματς της χρονιάς!

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, η ομάδα των βορείων προαστίων ήταν για πρώτη φορά μετά από καιρό συνεπής στις σημαντικές λεπτομέρειες της ανασταλτικής σκληράδας που χρειάζεται να παρουσιάζει στο παρκέ ένα ρόστερ με αρκετά μεγάλη ποιότητα και κατ' ουσίαν γι' αυτό επιβραβεύτηκε με την πρώτη της νίκη (96-78) μετά από 64 μέρες και 7 σερί ήττες.

Ένα μεγάλο μερίδιο από το physicality που έβγαλαν οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου, προήλθε από τον νεοαποκτηθέντα Αγκολέζο σέντερ (πρώην του Άρη), Σίλβιο Ντε Σόουζα (13π. & 5ρ. με 6/8 σουτ σε 14'), ο οποίος ήρθε από την Μπούργκος και προσέδωσε όγκο στην ρακέτα του Αμαρουσίου, κλείνοντας αισθητά τους διαδρόμους με το μεγάλο του κορμί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Μαρούσι δέχτηκε μόλις για 2η φορά φέτος κάτω από 80 πόντους και για πρώτη φορά μετά από 2,5 μήνες, ενώ δυναμική του παρουσία του νέου παίκτη του απελευθέρωσε τον Σάλας (30π. & 8ρ. με 12/17 σουτ), ο οποίος έβγαλε την ποιότητά του και πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στο πρωτάθλημα.

Από κοντά και ο Μέϊκον τζούνιορ (φαίνεται να κερδίζει την παραμονή του μέχρι νεωτέρας), που κούρασε λιγότερο από ποτέ την μπάλα και ήταν αρκετά ουσιαστικός και πληθωρικός (15π., 9ρ. & 6ασ.), παίρνοντας χρόνο και στον «άσο».

Ο Προμηθέας είχε ευθύς εξαρχής πολύ δύσκολο έργο, από την στιγμή που δεν θα είχε στην διάθεσή του τον Χάμοντς, θα είχε ανέτοιμο τον Κλοντέλ Χάρις (0/2 σουτ σε 18') και θα έδινε το 4ο παιχνίδι του μέσα σε 9 μέρες, λόγω των δύο αγώνων που έδωσε στα play-ins του BCL.

Αν υπάρχει κάτι ανησυχητικό είναι η ολοένα και μικρότερη σχέση της ομάδας με την άμυνα, κάτι που αποτυπώνεται από το μέσο παθητικό των 90,4 πόντων σε 7 αγώνες υπό τις οδηγίες του Κούρο Σεγκούρα (ρεκόρ 4-3).

Πανιώνιος: Ο Μάρκοβιτς έκανε μία αρχή, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτή!

Η εικόνα των «κυανέρυθρων» στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια με τις δύο πρωτοπόρους του ομίλου τους στο Eurocup και ειδικότερα η νίκη στο ντεμπούτο του Νέναντ Μάρκοβιτς κόντρα στην Μπουντούτσνοστ, που τον είχε διασύρει στο ματς του πρώτου γύρου (63-91), έφερε την «πλατεία» στο γήπεδο και άλλαξε όλη την ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα.

Ως αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω σε συνδυασμό με την προσωπικότητα του Βόσνιου τεχνικού, την ποιοτική προσθήκη του Τόμασον (ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Μαυροβούνιους και πολύ άστοχος με τους «θαλασσί») , αλλά και την έξτρα πλάτη που έβαλαν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, ήταν το πρώτο νικηφόρο σερί του «ιστορικού» στην εφετινή σεζόν.

Χωρίς να παρουσιάσει κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς τακτικής και έχοντας μόνο καλύτερη ψυχολογία, ο Πανιώνιος έκαμψε (73-62) χωρίς ουσιαστική δυσκολία την αντίσταση του ελλιπούς Κολοσσού (έπαιξε χωρίς τον Μπάρμπιτς και χωρίς να έχει καλυφθεί το κενό του Γκάουντλοκ), υπερκάλυψε και την διαφορά του πρώτου αγώνα και πλησίασε στον έναν βαθμό τους Ροδίτες και τους Μαρουσιώτες και στους δύο τους Θεσσαλούς.

Παρ' όλα αυτά και με δεδομένο ότι ρόστερ της ομάδας «χτίστηκε» χωρίς τριάρι και με παίκτες που δεν έχουν αμυντικές περγαμηνές και δεν συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον, είμαι της άποψης ότι ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλες μία με δύο διορθωτικές κινήσεις για να μπορέσει να χτυπήσει με αξιώσεις τον στόχο της παραμονής.

Ο Κολοσσός, που έχει ίσως το δυσκολότερο πρόγραμμα στον 2ο γύρο και ποιοτικά δείχνει να βρίσκεται πιο πίσω από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες που «κατοικοεδρεύουν» στην επικίνδυνη ζώνη, ήταν απογοητευτικός και δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να κάνει αισθητή την παρουσία του. Αν δεν ενισχυθεί (η διαφαινόμενη απόκτηση του Τσέϊσον Ράντλ από τους Λόντον Λάϊονς, είναι μία κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση) ουσιαστικά, τότε την δεδομένη στιγμή, οι πιθανότητες σωτηρίας δεν είναι με το μέρος του...