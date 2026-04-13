EuroLeague: Οι πέντε ομάδες που έχουν προκριθεί στα playoffs
Η regular season στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία και η Χάποελ Τελ Αβίβ έγινε η πέμπτη ομάδα που εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs, αποφεύγοντας τη διαδικασία του Play-In.
Στην παρθενική συμμετοχή της στη διοργάνωση, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη σφράγισε την παρουσία της στα προημιτελικά έπειτα από τη νίκη επί της Μακάμπι σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 30ή αγωνιστική της κανονικής περιόδου.
Έτσι, η Χάποελ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 23-14 διεκδικώντας το καλύτερο πλασάρισμα στην κατάταξη και το πλεονέκτημα έδρας. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί έγιναν η πέμπτη ομάδα που προκρίθηκε στα playoffs, μετά τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε.
Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα playoffs
- Ολυμπιακός 25-12
- Βαλένθια 24-13
- Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
- Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14
- Φενέρμπαχτσε 23-14
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.