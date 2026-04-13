Η κανονική περίοδος στη EuroLeague ολοκληρώνεται το διήμερο 16-17 Απριλίου και ήδη έχουν γίνει γνωστές οι πέντε ομάδες που εξασφάλισαν μαθηματικά την πρόκρισή τους στα playoffs.

Η regular season στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία και η Χάποελ Τελ Αβίβ έγινε η πέμπτη ομάδα που εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs, αποφεύγοντας τη διαδικασία του Play-In.

Στην παρθενική συμμετοχή της στη διοργάνωση, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη σφράγισε την παρουσία της στα προημιτελικά έπειτα από τη νίκη επί της Μακάμπι σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 30ή αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Έτσι, η Χάποελ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 23-14 διεκδικώντας το καλύτερο πλασάρισμα στην κατάταξη και το πλεονέκτημα έδρας. Παράλληλα, οι Ισραηλινοί έγιναν η πέμπτη ομάδα που προκρίθηκε στα playoffs, μετά τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε.

