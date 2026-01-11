Άταμαν: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη 40άρα, όταν είσαι μεγάλη ομάδα κερδίζεις έτσι!»

Ο Εργκίν Άταμαν έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα αφήνοντας αιχμές για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στο Περιστέρι.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για 27 λεπτά, αλλά στη συνέχεια βρήκε τις λύσεις στις δύο μεριές του παρκέ και επικράτησε του Περιστερίου με 94-86.

Ο Εργκίν Άταμαν δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του και σύγκρινε τη νίκη με εκείνη που κατάφερε νωρίτερα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα εκτός έδρας. Μάλιστα, ο Τούρκος τεχνικός έδωσε συγχαρητήρια στον «αιώνιο» αντίπαλο για την ευρεία νίκη.

Αναλυτικά

«Θέλω να συγχαρώ τον μεγάλο μας αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε εκτός έδρας με διαφορά 40 πόντων. Γιατί κάνω αυτή την τοποθέτηση; Γιατί, όταν είσαι μεγάλη ομάδα, οφείλεις να κερδίζεις τα παιχνίδια του πρωταθλήματος με αυτόν τον τρόπο.

Εμείς πήραμε τους δύο βαθμούς στη βαθμολογία, όμως για εμάς αυτή η νίκη είναι σαν ήττα. Θα δουλέψουμε περισσότερο, θα αυξήσουμε την ένταση στις προπονήσεις και θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνά μας, ώστε να χτίσουμε χαρακτήρα. Με τέτοιες εμφανίσεις δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγάλους στόχους. Το αυριανό ρεπό ακυρώνεται και θα ξεκινήσουμε άμεσα με επιθετική προπόνηση».

Και συνέχισε: «Δεν είναι δικαιολογία ότι είχαμε διαβολοβδομάδα. Και ο Ολυμπιακός είχε. Έπαιξε μάλιστα την Παρασκευή και εμείς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και τη νοοτροπία και είναι δουλειά μου να το πετύχουμε αυτό».