Όσμαν: «Περάσαμε δύσκολα 10 μέρες λόγω της γρίπης»

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε αναφορά στις δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν λόγω της γρίπης Α και στάθηκε στο πώς πρέπει να παρουσιάζεται η ομάδα του σε όλα τα ματς.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να επιβληθεί του Περιστερίου με 94-86 ωστόσο ο Εργκίν Άταμαν δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Τούρκος τεχνικός εξέφρασε αυτήν την δυσαρέσκεια δίνοντας ως παράδειγμα την 40άρα του Ολυμπιακού στην Καρδίτσα ενώ ακύρωσε και το προγραμματισμένο ρεπό για την Δευτέρα (12/1).

Μετά το τέλος κατέθεσε την δική του άποψη και ο Τσέντι Όσμαν μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

Για την έλλειψη ενέργειας στο ματς με το Περιστέρι: «Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα. Μπορείς να πεις ότι η ενέργεια μας δεν ήταν στο σημείο που ήταν πάντα. Τελειώσαμε το παιχνίδι με τη νίκη. Το σημαντικό είναι πως όλοι τελειώσαμε το παιχνίδι υγιείς. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη και θα αφοσιωθούμε σε αυτό. Καλή δουλειά σε όλους, τώρα προχωράμε».

Για την διπλή αγωνιστική στην Euroleague που προηγήθηκε: «Στο παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι δεν ήμασταν στην καλύτερη κατάσταση, στο πρώτο ημίχρονο τα πήγαμε καλά τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική. Στο παιχνίδι με τη Βίρτους, παίξαμε με περισσότερη ενέργεια και επιθετικότητα. Είχαμε επιθετική άμυνα κάναμε καλές επιθετικές επιλογές, επομένως ήταν μια καλή νίκη μετά από μια δύσκολη ήττα από την Αρμάνι».

Για το παιχνίδι και τη νίκη με την Βίρτους: «Αυτή πρέπει να είναι η ταυτότητά μας με την άμυνά μας. Έχουμε δείξει στο παρελθόν πολλές φορές πως μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην άμυνα. Απλά πρέπει να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θα είμαστε καλά, αλλά κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο και είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση που θα βρεθεί μπροστά μας».

Για τη δική του κατάσταση: «Νιώθω εξαιρετικά. Είμαι καλά. Περάσαμε δύσκολα δέκα μέρες λόγω της γρίπης στην ομάδα αλλά τελικά είμαστε καλά. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία, ανήκει στο παρελθόν, τώρα οφείλουμε να ασχοληθούμε με το παρόν και το μέλλον και θα είμαστε καλά».

Για το ματς που έρχεται κόντρα στην Μπάγερν: «Θα παίξουμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Παίζουν πολύ καλά στην έδρα τους και είναι μια επικίνδυνη ομάδα, πρέπει να ειμαστε έτοιμοι. Έχουν νέο προπονητή επομένως και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό το ματς . Σίγουρα περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι αλλά ξέρουμε πως στο Μόναχο με τη στήριξη των οπαδών μας θα παίξουμε καλό μπάσκετ και ελπίζουμε να πάρουμε τη νίκη».