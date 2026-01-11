Παπαθεοδώρου: «Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό μας από την επιβίωση της ομάδας»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Αμαρουσίου επί του Προμηθέα ξεκαθάρισε πως ο στόχος της ομάδας είναι η επιβίωση της.

Το Μαρούσι πήρε... ανάσα απέναντι στον Προμηθέα με νίκη-δήλωση και τον Μαξίμ Σαλάς σε εξαιρετικό βράδυ για την επικράτηση της ομάδας του με 96-78, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των επτά ηττών.

Αναλυτικά

«Πετύχαμε μία σημαντική νίκη για εμάς, στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου, απέναντι σε μία καλή ομάδα, όπως είναι ο Προμηθέας. Είχαμε σίγουρα νευρικότητα στο πρώτο μέρος. Παρ’ όλο που ήμασταν καλύτεροι, δεν μετουσιώσαμε την υπεροχή μας, παίρνοντας μία διαφορά με βάση την εικόνα των δύο ομάδων.

Χάσαμε αρκετές φορές την μπάλα μέσα από τα χέρια μας και χάσαμε και κάποια ριμπάουντ. Αλλά στο δεύτερο μέρος συνεχίσαμε να πιστεύουμε, να εκτελούμε σωστά. Ειδικά στην επίθεσή μας τις πιο πολλές φορές. Στη διάρκεια του δευτέρου μέρους, προς το τέλος, πήραμε και μία σημαντική διαφορά που μας έδωσε αυτή τη νίκη.

Έχουμε έναν μαραθώνιο μπροστά μας. Το επίπεδο είναι πλέον πολύ υψηλό στην ελληνική λίγκα. Όλες οι ομάδες ενισχύονται. Έχουν ενισχυθεί και ενισχύονται κι άλλο. Οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι και καλύτεροι για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε μπροστά μας».

Για την προσαρμογή του Ντε Σόουζα: «Πράγματι έφερε την ενέργειά του αυτές τις τρεις ημέρες που είναι μαζί μας. Έφερε σίγουρα τη δύναμή του και την ένταση με την οποία παίζει. Μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση με τον τρόπο που ολοκλήρωνε τις φάσεις στην επίθεση, αλλά και με τον τρόπο που προστάτεψε το καλάθι μας.

Γι’ αυτό αποκτήθηκε. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνει σε τόσο σύντομο διάστημα, αν και δεν είναι αυτό το κανονικό. Δεν μπορεί τόσο εύκολα ένας παίκτης να επηρεάσει, αλλά ξέρετε όταν μια ομάδα έχει θέματα να λύσει, κάθε προσθήκη μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, πιο γρήγορα από το αναμενόμενο».

Για τη μεγάλη διαφορά που είχε η ομάδα σε σχέση με τις επτά σερί ήττες: «Δεν είναι ώρα να κάνουμε τον απολογισμό του πρώτου γύρου, αλλά η ομάδα ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τις πρώτες αγωνιστικές να περιλαμβάνουν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έκανε δύο νίκες, στον Πανιώνιο και με τον Άρη εδώ. Απέναντι σε δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους. Είχε αποτελέσματα που έχασε που δεν ήταν υπεύθυνη η ομάδα για την ήττα. Όλοι μπήκαμε σε κρίση και σε αμφισβήτηση. Αυτό σε οδηγεί να μην πιστεύεις στον διπλανό σου με αποτέλεσμα στην πορεία να κάνουμε και κακές εμφανίσεις. Να μην έχουμε καλή συνοχή, να μην έχουμε εμπιστοσύνη, να μην έχουμε καλή χημεία.

Ήταν απαραίτητο να έρθουν κάποια καινούργια πρόσωπα για να φέρουν μία θετική ενέργεια, συν κάτι διαφορετικό στο μπάσκετ. Αυτός ο συνδυασμός θέλω να πιστεύω ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να παίξουμε καλύτερα γιατί πρώτα απ’ όλα αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε εμείς είναι να παίξουμε καλύτερα. Να έχουμε καλύτερες μπασκετικές αποφάσεις στην άμυνα και την επίθεσή μας. Κάποια άλλα πράγματα δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Όπως είδατε και σήμερα.

Όταν είσαι καλός, είσαι δυνατός και ενωμένος, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε η μόνη ομάδα, που δεν πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα και δεν έχει αλλάξει προπονητή και δεν έχει αλλάξει και πολλούς παίκτες.Οι ξένοι μας είναι οι ίδιοι και έχουμε απλώς προσθέσει πρόσωπα. Δεν έχουμε αφαιρέσει παίκτη. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ενότητα και εμπιστοσύνη. Προσπαθούμε να έχουμε καθαρό μυαλό και να αξιολογήσουμε την κατάσταση σωστά. Δεν είναι εύκολο αυτό όταν είσαι σε αμφισβήτηση και σε κρίση και θέλεις το αποτέλεσμα, υπάρχουν πολλά πράγματα που σε κάνουν να χάσεις τη σκέψη σου.

Εμείς προσπαθούμε και είναι σημαντικό γιατί έχουμε τη στήριξη από τους ανθρώπους της ομάδας, να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, να αξιολογήσουμε τον κάθε παίκτη σωστά και ενωμένοι να προχωρήσουμε και να πετύχουμε του στόχους που έχουμε μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και είναι η επιβίωση της ομάδας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο μυαλό μας».