Στο κατάμεστο κλειστό της Γλυφάδας, ο Πανιώνιος επικράτησε του Κολοσσού με 73-62, βρίσκοντας την 2η νίκη του στη Stoiximan GBL.

Οι «κυανέρυθροι», έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στον πάγκο τους, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση και πήραν... ανάσα ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας, κάνοντας νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα ύστερα από 49 μέρες.

Πανιώνιος - Κολοσσός: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος επέβαλε με το… καλημέρα την κυριαρχία του στην αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς το προβάδισμα (8-0) 4’, μετά από δύο συνεχόμενα εύστοχα τρίποντα, του Τόμασον και του Κρούζερ. Ο ρυθμός συνεχίστηκε στο ίδιο τέμπο, με τους γηπεδούχους να είναι φοβερά εύστοχοι από τη γραμμή των 6.75μ (3/5, 60%!), 7’ και να παίρνουν για πρώτη φορά… αέρα 10 πόντων (18-8), 9’, έπειτα από καλάθι και φάουλ του Λούις.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Κολοσσός υπέπεσε σε αλλεπάλληλα λάθη στην επίθεσή του (5!) και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα της Νέας Σμύρνης να διευρύνει το υπέρ της προβάδισμα (34-18),16’, μετά από ατομική ενέργεια του Λούις (11π.). Το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη, βελτίωσε την άμυνά του και στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και στην επίθεση, τρέχοντας ένα επιμέρους σερί (10-5), ρίχνοντας τη διαφορά στο φινάλε του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, η καλή κυκλοφορία στην επίθεση του Πανιωνίου, σε συνδυασμό με την ευστοχία από μακριά, εκτόξευσαν το προβάδισμα για τους γηπεδούχους (51-34), 25'. Οι φιλοξενούμενοι, έβγαλαν αντίδραση μέσω της άμυνά τους και ψαλίδισαν τη διαφορά (51-43),27', μετά από καλάθι του Νίκολς στον αιφνιδιασμό, ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή ύστερα από αρκετή ώρα. Στην έναρξη της 4ης περιόδου, η ομάδα του Μάρκοβιτς έλεγξε τον ρυθμό και κράτησε το υπέρ της προβάδισμα, αποκτώντας τον τίτλο του φαβορί για τη νίκη. (61-47), 33'. Προς το φινάλε της αναμέτρησης οι Ροδίτες, άσκησαν περαιτέρω πίεση στους γηπεδούχους, μειώνοντας στους 7 (66-59), 37', τρία λεπτά πριν τη λήξη. Ωστόσο, η απάντηση ήρθε γρήγορα για τον Πανιώνιο μετά από εύστοχο τρίποντο του Κρούζερ (71-59), 38', που έδειξε να «κλειδώνει» τη νίκη για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 39-28, 58-44, 73-62

MVP ΗΤΑΝ Ο…Νέιτ Γουότσον με 17 πόντους (8/12 δίποντα,2/3 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Ντέιβιντ Νίκολς με 18 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 32 πόντοι που πήρε ο Πανιώνιος από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο.