Ξανθόπουλος: «Για να έχεις πιθανότητα να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό πρέπει να βάλεις τα σουτ»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ανέφερε το τί έπρεπε να κάνει η ομάδα του για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για 27 λεπτά, αλλά στη συνέχεια βρήκε τις λύσεις στις δύο μεριές του παρκέ και επικράτησε του Περιστερίου με 94-86.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του και αναφέρθηκε στη νοοτροπία της ομάδας πάνω σε αυτά τα παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

«Είχα χρόνια να έρθω σε αυτή την αίθουσα Τύπου και έχει αλλάξει αρκετά. Συγχαρητήρια. Όταν έχεις ισορροπημένα ριμπάουντ με τον Παναθηναϊκό και δε τους αφήνεις να τρέξουν στο φαστ-μπρέικ και έχεις λίγο καλή μέρα, θα ήμασταν κοντά στο παιχνίδι και έτσι ήταν στο ημίχρονο. Ήμασταν μπροστά με τέσσερις. Στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε τη μάχη των ριμπάουντ και με κάποια λάθη που κάναμε στην άμυνα πήρε μία διαφορά ασφαλείας ο Παναθηναϊκός. Εκεί που πήγαμε να το γυρίσουμε χάσαμε 1-2 ελεύθερα σουτ. Για να έχεις πιθανότητα να κερδίσεις εδώ πρέπει να τα βάλεις. Ήταν σωστά σουτ. Είπα στα παιδιά να συνεχίσουν να τα παίρνουν, κάποια στιγμή θα μπουν. Γιατί δουλεύουμε. Αυτή την εβδομάδα είχαμε το κανονικό ρόστερ για να δουλέψουμε. Δεν είμαστε ομάδα που θα βγάλει τα θέματα προς τα έξω, αλλά είχαμε θέματα, δεν κάναμε προπονήσεις. Όλο αυτό σε μία τέτοια ομάδα που δεν είχε και ευρωπαϊκή υποχρέωση, που της δίνεται η ευκαιρία να δουλέψει... Δεν μας ωφέλησε η κατάσταση με τους τραυματισμούς και τις αρρώστιες. Ευτυχώς, αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε καλά και βγήκε στο γήπεδο. Έρχεται δύσκολο πρόγραμμα με αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη που θέλουμε να κερδίσουμε. Μακάρι να έχουν υγεία τα παιδιά για να πάρουμε στην Ελλάδα τις νίκες που θέλουμε για να σωθούμε και μετά να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Στην Ευρώπη επειδή τα παιδιά έχουν καταφέρει αυτό που έχουν καταφέρει, που έχουμε 2-0 στο Top-16, έχουμε την τύχη στα χέρια μας και να κάνουμε το βήμα παραπάνω για το Top-8 που είναι τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Καλή τύχη στον Παναθηναϊκό και καλή χρονιά με υγεία».

Για το τέταρτο φάουλ του Καρντένας: «Έκανε το τέταρτο φάουλ αλλά έχουμε και άλλους παίκτες στη θέση. Ο Βασίλης έκανε καλό παιχνίδι, ο Σι Τζέι μπήκε στον άσο. Ο Άλβαρο δίνει ρυθμό και κάνει την ομάδα να παίξει γρήγορα, όπως θέλουμε. Ένας λόγος που τον πήραμε ήταν αυτός. Είναι μέρος του παιχνιδιού τα φάουλ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το σημαντικό είναι ότι και τα άλλα παιδιά προσπάθησαν να καλύψουν το κενό του. Έπαιξε 21 λεπτά, δεν έπαιξε λίγο. Κάναμε καλή δουλειά και χωρίς τον Άλβαρο».