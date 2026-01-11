Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Τα highlights της νίκης των «ερυθρόλευκων»
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της εκτός έδρας νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στην Καρδίτσα.
Υπόθεση ενός δεκαλέπτου στην άμυνα ήταν το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα για τον Ολυμπιακό, στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες πέρασαν από την έδρα της με 120-80 παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ σε όλο το ματς επιθετικά.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.