Δείτε τις καλύτερες στιγμές της εκτός έδρας νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στην Καρδίτσα.

Υπόθεση ενός δεκαλέπτου στην άμυνα ήταν το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα για τον Ολυμπιακό, στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες πέρασαν από την έδρα της με 120-80 παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ σε όλο το ματς επιθετικά.