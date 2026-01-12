Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ξεχώρισε στην παρακάμερα της νίκης επί της Καρδίτσας το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τα «ερυθρόλευκα», καθώς και την αποθέωση από τους φίλους των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καρδίτσας (80-120), στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», το μεσημέρι της Κυριακής (13/01), διατηρώντας το αήττητο στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στη θεσσαλική πόλη, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα.

Το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς, το ρεκόρ του Άλεκ Πίτερς, αλλά και ο Φουρνιέ που έδωσε τη φανέλα του σε έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού, ήταν οι καλύτερες στιγμές που ξεχώρισαν, στην καθιερωμένη παρακάμερα των Πειραιωτών.

Πλέον, οι πρωταθλητές Ελλάδος, στρέφουν το βλέμμα τους στο ερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν (14/01, 20:30), για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.