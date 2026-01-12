Ολυμπιακός: Η παρακάμερα της νίκης επί της Καρδίτσας
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Καρδίτσας (80-120), στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», το μεσημέρι της Κυριακής (13/01), διατηρώντας το αήττητο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στη θεσσαλική πόλη, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα.
- Αποκλεισμός από το ιταλικό πρωτάθλημα και πρόστιμο 600.000 ευρώ στην Τράπανι!
- Το χτύπημα στην ωμοπλάτη του Οτούρου «πάγωσε» τον Ιτούδη και τους παίκτες της Χάποελ Τελ Αβίβ
- Αρμς στο Gazzetta: «Παίρνω αυτοπεποίθηση από μητέρα και αδερφή»
Το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς, το ρεκόρ του Άλεκ Πίτερς, αλλά και ο Φουρνιέ που έδωσε τη φανέλα του σε έναν μικρό φίλο του Ολυμπιακού, ήταν οι καλύτερες στιγμές που ξεχώρισαν, στην καθιερωμένη παρακάμερα των Πειραιωτών.
Πλέον, οι πρωταθλητές Ελλάδος, στρέφουν το βλέμμα τους στο ερχόμενο παιχνίδι κόντρα στην Παρτίζαν (14/01, 20:30), για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.
Δείτε την παρακάμερα:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.