Δείτε τα highlights και τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης υπέταξε τον Ηρακλή στο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Άρης προηγήθηκε με 17 πόντους στο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής απέναντι στον Ηρακλή. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να επιστρέψουν και να μετατρέψουν το παιχνίδι σε... θρίλερ. Ο Τζάστιν Ράιτ Φόρμαν πέτυχε 27, αλλά ο Άρης άντεξε με τον Μπράις Τζόουνς να είναι απόλυτα εύστοχος στις βολές στο φινάλε και να διαμορφώνει το 78-76.

Κορυφαίος σκόρερ για τον Άρη ο Ντανίλο Άντζουσιτς με 18 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Μπράις Τζόουνς με 17 και ο Αμίν Νουά στους 14. Με 10 ολοκλήρωσε ο Ελάιτζα Μήτρου Λονγκ, ενώ από πλευράς Ηρακλή, ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ ήταν ο μόνος που βοήθησε εκτελεστικά τον Ράιτ Φόρμαν.

Ο ψηλός του Γηραιού σκόραρε 18 πόντους ενώ παράλληλα μάζεψε και 12 ριμπάουντ, είχε 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη, αλλά ο Ηρακλής λύγισε στο φινάλε.