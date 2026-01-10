Ο Πανιώνιος ευχαρίστησε τον κόσμο για την εξαιρετική ατμόσφαιρα που δημιούργησε στον αγώνα με τον Κολοσσό.

Τον κόσμο του Πανιωνίου ευχαρίστησε η διοίκηση της ομάδας με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας, για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «κυανέρυθροι» πέτυχαν τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα και πήραν μια ανάσα, καθώς έπαιζαν με την «πλάτη στον τοίχο», αφού δεν είχαν περιθώρια για να στραβοπατήσουν.

Οι φίλοι της ομάδας δημιούργησαν μια πολύ καλή ατμόσφαιρα και έδωσαν στους παίκτες του Νέναντ Μάρκοβιτς την ώθηση για τη νίκη. Άλλωστε, μετά από αρκετά αρνητικά αποτελέσματα στον Ιστορικό δείχνουν να βρίσκουν τον δρόμο για τα θετικά αποτελέσματα.

Η διοίκηση του Πανιωνίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Απόψε παίζαμε στο κλειστό της Αρτάκης.

Συγχαρητήρια στον κόουτς, στους συνεργάτες του και στους παίκτες για την εμφάνιση και τη νίκη.

Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ προς τους φιλάθλους του Πανιωνίου για την τρομερή τους παρουσία και την πολιτισμένη ατμόσφαιρα που επικράτησε όπως αρμόζει στον πιο Ιστορικό Σύλλογο της Ελλάδας.

Έτσι θέλουμε να είναι ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ παντού. Με τον κόσμο, με το πάθος, με τους αθλητές των Ακαδημιών».

