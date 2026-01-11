Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο και πέρασε με εμφατική 100άρα από την Καρδίτσα (80-120) στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς. Στους 35 σταμάτησε ο Άλεκ Πίτερς.

Υπόθεση ενός δεκαλέπτου στην άμυνα ήταν το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες πέρασαν από την έδρα της με 120-80 παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ σε όλο το ματς επιθετικά.

Όταν ανέβασε την ένταση στην άμυνα ο Ολυμπιακός, η διαφορά εκτοξεύτηκε. Με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει και αυτός το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Πειραιωτών και τον Άλεκ Πίτερς να σταματάει στους 35.

Καρδίτσα - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ να είναι πραγματικά ασταμάτητος, ξεκίνησε πολύ δυναμικά την αναμέτρηση, φτάνοντας σε διψήφια διαφορά (4-14). Ο Ντόρσεϊ σκόραρε 13 πόντους γρήγορα - γρήγορα, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε την ίδια ένταση στην άμυνα και έτσι ο Μπράντον Τζέφερσον απάντησε, με την Καρδίτσα να παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ και να πλησιάζει στο 26-29 (10').

Ο Μπαρτζώκας αναγκάστηκε να πάει αρκετή ώρα είτε με τον Φουρνιέ, είτε με τον Ντόρσεϊ στο "1", ενώ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπήκε στο παρκέ έχοντας διάθεση. Τα τρίποντα του Καμπερίδη και του Δίπλαρου κράτησαν την Καρδίτσα κοντά στο σκορ (34-39, 14').

Οι γηπεδούχοι έψαχναν και το transition, όταν τους δινόταν η ευκαιρία, ο Μπράντον Τζέφερσον σκόραρε ξανά για τρεις (42-43, 27'), με το ημίχρονο να κλείνει στο πολύ υψηλό σκορ του 46-50.

Όταν όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε τις στροφές στην άμυνα, το παιχνίδι ουσιαστικά τελείωσε. Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ, έκλεψαν μπάλες και έβαλαν τα μακρινά σουτ με Ντόρσεϊ, Πίτερς, Παπανικολάου για το +21 (52-73, 26').

Το παιχνίδι μετατράπηκε σε σόου από τον Ολυμπιακό, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να ξαναπερνά στο παρκέ για να πάρει λεπτά. Και το φινάλε βρήκε τους «ερυθρολεύκους» εύκολα νικητές με ...

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-29, 46-50, 58-85, 80-120