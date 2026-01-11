Το Μαρούσι πήρε... ανάσα απέναντι στον Προμηθέα με νίκη-δήλωση και τον Μαξίμ Σαλάς σε εξαιρετικό βράδυ για την επικράτηση της ομάδας του με 96-78, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των επτά ηττών.

Το Μαρούσι φιλοξένησε τον Προμηθέα για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL σε ένα ματς με μεγάλη βαθμολογική σημασία ειδικά για τους γηπεδούχους που έψαχναν πάση θυσία αυτή τη νίκη, την τρίτη στο πρωτάθλημα και το κατάφεραν.

Η ομάδα των βορείων προαστίων επικράτησε με 96-78 για να ανέβει στο 3-10 της βαθμολογίας βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των επτά ηττών, ενώ ο Προμηθέας έπεσε στο 6-7.

Μαρούσι - Προμηθέας: Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, με τον Σαλάς να δίνει τον ρυθμό για το Μαρούσι. Παρ’ όλα αυτά, ο Προμηθέας βρήκε λύσεις μέσα από τους ΜακΚόλουμ και Κόουλμαν, πήρε τον έλεγχο των ριμπάουντ και κατάφερε να χτίσει ένα μικρό προβάδισμα (15-21). Οι Κινγκ και Σαλάς, όμως, απάντησαν άμεσα και το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τη διαφορά στον πόντο (20-21). Δείτε Επίσης Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι μπήκαν με εντυπωσιακή ενέργεια και έτρεξαν ένα επιμέρους 15-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 30-21 και αναγκάζοντας τον πάγκο των Πατρινών να αντιδράσει. Ο Πλώτας έβαλε τέλος στο σερί για το 30-23, όμως το Μαρούσι συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό, με τον Μέικον να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, γεμίζοντας τη στατιστική του πριν καν συμπληρωθούν τα μισά του δεκαλέπτου. Ο Προμηθέας πλησίασε ξανά, εκμεταλλευόμενος την πολύ καλή παρουσία των ΜακΚόλουμ και Κόουλμαν (47-44). Μετά την ανάπαυλα, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και με πρωταγωνιστή τον Γκρέι πέρασαν μπροστά στο σκορ (47-48). Το παιχνίδι απέκτησε έντονη σωματικότητα και νεύρο, με τη βαθμολογική πίεση –κυρίως για το Μαρούσι– να είναι εμφανής. Η μονομαχία ανάμεσα σε Γκρέι και Μέικον έδωσε τον τόνο, με τους γηπεδούχους να διατηρούν μικρό προβάδισμα (67-64). Ο Κόουλμαν συνέχισε να δεσπόζει κοντά στα καλάθια, φτάνοντας τους 19 πόντους με απόλυτη ευστοχία από τη γραμμή των βολών και συνολικά 15 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 8 επιθετικά. Για αρκετή ώρα το σκορ έμεινε «κολλημένο» στο 78-70, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν έβρισκε εύκολα λύσεις στην επίθεση. Το σημείο καμπής ήρθε με καθοριστικό τρίποντο του Σαλάς για το 87-72, με τον ίδιο να ξεπερνά το προσωπικό του ρεκόρ και να οδηγεί το Μαρούσι σε ένα αποτέλεσμα που είχε απόλυτη ανάγκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 47-44, 71-66, 96-78

Ο MVP... Ο Μαξίμ Σαλάς με 30 πόντους και 8 ριμπάουντ.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Κένταλ Κόλμαν με 19 πόντους και 15 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 23 ασίστ των γηπεδούχων έναντι των 17 των Πατρινών.

Maroussi CHERY # Players MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OREB DREB REB AST TO STL BLK PF +/- EFF 1 G. Papathanasiou 20:10 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 5 0 1 0 4 13 5 7 M. Salash 33:16 30 12/17 70% 10/13 76% 2/4 50% 4/5 80% 3 5 8 1 3 2 0 3 14 32 16 G. Kalaitzakis 20:05 7 2/3 66% 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 0 2 2 1 1 0 0 1 -7 8 22 J. Williams 15:21 5 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1/3 33% 3 1 4 1 3 0 0 4 2 3 32 L. Perrantes 17:25 10 3/4 75% 1/2 50% 2/2 100% 2/4 50% 0 1 1 1 0 1 0 3 -7 10 4 D. Macon 26:45 14 5/11 45% 3/4 75% 2/7 28% 2/2 100% 0 6 6 9 4 2 1 1 18 22 11 J. King 28:52 12 5/13 38% 3/4 75% 2/9 22% 0/0 0% 0 3 3 4 2 2 0 3 26 11 29 S. De Sousa 13:36 13 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 1/1 100% 2 3 5 1 1 1 0 4 24 17 TOTAL 96 36/66 54% 27/39 69% 9/27 33% 15/20 75% 9 29 38 23 16 9 1 27 116