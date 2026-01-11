Πολύ θετικός και φανερά με αγωνιστικό ρυθμό ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Δείτε τι έκανε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στην Καρδίτσα.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL απέναντι στην Καρδίτσα και έδειξε στο παρκέ πως έχει αγωνιστικό ρυθμό, όντας έτοιμος να βοηθήσει άμεσα.

Το φινάλε τον βρήκε να μετράει 14 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ σε ένα τρομερό επιθετικά ματς για τον Ολυμπιακό, που σκόραρε 120.

Ο Αμερικανός αποθεώθηκε στο ντεμπούτο του από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στην Καρδίτσα και ξεκίνησε την καταμέτρηση των πόντων του με ένα κάρφωμα στο τρανζίσιον.

Μάλιστα, η διάθεσή του στην άμυνα επιβραβεύτηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, όταν έκανε ένα κλέψιμο στη 2η περίοδο. Ο Τζόουνς έπαιξε τη θέση του σέντερ μαζί με τον Χολ, την ώρα που ο Μιλουτίνοφ έμεινε στον πάγκο για λόγους ξεκούρασης.

Μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο και έπαιξε ολόκληρο, όπως και το τέταρτο. Προσφέροντας μάλιστα και εντυπωσιακά highlights στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο απολογισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς