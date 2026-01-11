Ζιάγκος: «Ποιος τιμωρείται τελικά με την απόφαση να γίνει ένας αγώνας κεκλεισμένων των θυρών;»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Μύκονο διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, σχολιάζοντας παράλληλα την απόδοση των νεοφώτιστων στη SUNEL Arena.

Η Μύκονος γνώρισε την ήττα από την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η αναμέτρηση διεξήχθη χωρίς την παρουσία κόσμου, λόγω τιμωρίας της «Ένωσης».

Ο προπονητής της Μυκόνου ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena: «Κατ’ αρχάς, πριν αναφερθώ στο αγωνιστικό κομμάτι, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Αρχικώς, ότι με πολλή χαρά και δέος βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα, η οποία προσωπικά μου γεννά πολύ όμορφα συναισθήματα.

Το δεύτερο είναι ότι, επειδή εκτός από προπονητής μπάσκετ είμαι άνθρωπος του αθλητισμού, όπως όλοι μας, συμμετέχοντας σε έναν αγώνα με μια μεγάλη και ιστορική ομάδα, σε μια πολύ ωραία αρένα, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, το οποίο όμως είναι άδειο, δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ — και απευθυνόμενος και στον νομοθέτη του αθλητικού δικαίου αυτής της χώρας — ποιος τελικά τιμωρείται με την απόφαση να γίνει ένας αγώνας μπάσκετ χωρίς θεατές.

Τιμωρείται πράγματι η ομάδα και ο σύλλογος για τη συμπεριφορά ενός ανεγκέφαλου οπαδού; Προφανώς δεν είναι θέμα του συλλόγου, αλλά αποτελεί ένα σύμπτωμα της κοινωνίας και των παθογενειών της. Έχω την αίσθηση ότι τελικά τιμωρούνται οι αθλητές που παίζουν σε άδειες εξέδρες, τιμωρούνται οι ομάδες, τιμωρείται η μεγάλη μερίδα υγιών φίλων της ΑΕΚ αλλά και των Μυκονιατών που είχαν σχεδιάσει να συνδυάσουν μια εκδρομή στην Αθήνα με το να παρακολουθήσουν άλλη μία ιστορική αναμέτρηση της ομάδας τους απέναντι σε έναν τεράστιο σύλλογο.

Και στο τέλος της ημέρας τιμωρείται το ίδιο το άθλημα. Οπότε δεν ξέρω μήπως πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το ζήτημα, με όποιον τρόπο χρειάζεται, ώστε να τιμωρούνται πραγματικά οι υπεύθυνοι μιας ανάρμοστης, αντιαθλητικής συμπεριφοράς και να απευθύνεται η τιμωρία εκεί που πρέπει».

«Βγάλαμε την πιο κακή εκδοχή στο δεύτερο ημίχρονο»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος συνέχισε λέγοντας: «Τώρα, στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη νίκη. Είχε την αγωνιστική συμπεριφορά, τη μαχητικότητα, το πάθος και όλα εκείνα τα συστατικά που απαιτείται να έχει μια ομάδα για να κερδίσει ένα παιχνίδι.

Εμείς παρουσιαστήκαμε με μια εικόνα που λίγο με παραπέμπει σε περίπτωση διπολικής διαταραχής. Ήμασταν μια ομάδα με δύο πρόσωπα: ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο, ένα δεύτερο δεκάλεπτο στο οποίο εμφανιστήκαμε στα στάνταρ που έχουμε θέσει ως αδιαπραγμάτευτες αρχές στον τρόπο παιχνιδιού μας και στον τρόπο που θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια μας, και στη συνέχεια βγάλαμε την πιο κακή εκδοχή του εαυτού μας στο δεύτερο ημίχρονο.

Αυτό, φυσικά, είναι κάτι που μας προβληματίζει. Εμένα προσωπικά με εκπλήσσει αυτή η ευκολία με την οποία περνάμε από τη μία φάση στην άλλη, από την καλή μας εκδοχή στην κακή μας εκδοχή. Προφανώς και η επιθετικότητα της άμυνας και η σκληρότητα των επαφών με τις οποίες αμύνθηκε η ΑΕΚ έπαιξαν ρόλο στο να χαλάσει το μυαλό μας.

Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο κομμάτι των κριτηρίων με τα οποία σφυρίχτηκαν οι επαφές. Είναι μια συζήτηση που δεν έχει νόημα. Κάθε διαιτητής, κάθε προπονητής βλέπει το παιχνίδι με τη δική του οπτική και παίρνει τις αποφάσεις του. Σίγουρα δεν ήταν παράγοντας του αγώνα. Διαφωνούμε με κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, αλλά δεν ήταν παράγοντας του παιχνιδιού.

Εμείς παίζουμε όλη μας τη σεζόν στις επόμενες δύο αγωνιστικές και αυτό είναι κάτι που πρέπει να βάλουμε καλά όλοι στο μυαλό μας: τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα πρέπει να αντιδράσει, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά πρέπει να προσεγγίσουν τα επόμενα δύο παιχνίδια, στα οποία τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.

Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

Σε ερώτηση για την απόδοση της Μυκόνου από τη στιγμή που προηγήθηκε με 44-49, είπε: «Πρόχειρα θυμάμαι ότι είναι το τρίτο μπλακ άουτ που μας συμβαίνει φέτος. Το ίδιο συνέβη με το Μαρούσι εντός έδρας, το ίδιο είχε συμβεί με τον Κολοσσό εκτός έδρας και σήμερα με την ΑΕΚ.

Το πρόβλημά μας δεν είναι η έλλειψη ταλέντου. Έχουμε ταλέντο, έχουμε εμπειρία, έχουμε παιδιά μπαρουτοκαπνισμένα, με προσωπικότητα και φιλοδοξία. Το μόνιμο ζητούμενο για εμάς είναι η συνέπεια. Θα υπάρξουν άστοχα σουτ και κακές αμυντικές επιλογές που θα δώσουν εύκολο καλάθι στον αντίπαλο.

Είμαστε μια ομάδα που, όταν μας πάρει ο κατήφορος, μας παίρνει για τα καλά. Αργούμε πολύ να συνέλθουμε και να αντιδράσουμε. Και αν στη φάση της αντίδρασης, ξεκινώντας με σωστές αμυντικές αποφάσεις, μπροστά δεν σκοράρουμε, η ψυχολογία μας χειροτερεύει.

Οπότε πρέπει να δούμε το κομμάτι της ψυχοσύνθεσης της ομάδας. Νομίζω ότι είναι λιγότερο αγωνιστικό και περισσότερο ψυχολογικό».