Μπαρτζώκας: «Ευχαριστώ τους Προέδρους που έβαλαν πτήση τσάρτερ και αποφύγαμε τα μπλόκα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους Προέδρους του Ολυμπιακού για την πτήση τσάρτερ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του.

Υπόθεση ενός δεκαλέπτου στην άμυνα ήταν το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Καρδίτσα για τον Ολυμπιακό, στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες πέρασαν από την έδρα της με 120-80 παίζοντας πολύ όμορφο μπάσκετ σε όλο το ματς επιθετικά.

O Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του, ενώ ευχαρίστησε για την πτήση τσάρτερ που ήταν πρωτοβουλία των Προέδρων της ομάδας.

Αναλυτικά

«Ευχαριστώ τους φιλάθλους της ομάδας μας που έδωσαν τόσο δυναμική παρουσία εδώ. Επίσης, θέλω να πω ευχαριστώ στους Προέδρους γιατί μας έβαλαν πτήση τσάρτερ μέχρι την Αγχίαλο για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να καθυστερήσουμε πολύ με τα μπλόκα. Επίσης, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μας, που προσέφεραν ένα πραγματικά πολύ γοητευτικό είδους μπάσκετ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Σκοράροντας πολύ, έχοντας πολύ υψηλά ποσοστά, μοιράζοντας πολύ τη μπάλα, έχοντας πολλές τελικές πάσες. Και τέλος συγχαρητήρια στην Καρδίτσα για την εκπληκτική της πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εκπροσωπεί το Θεσσαλικό μπάσκετ με τον καλύτερο τρόπο».

Ερωτηθείς για το αν η ομάδα του κυνήγισε επί τούτου το ρεκόρ πόντων, απάντησε: «Δεν είχα ιδέα για το ρεκόρ. Εγώ πραγματικά δεν ασχολούμαι με αυτά. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί όπως είστε εσείς και θυμόσαστε τρομερά πράγματα. Εγώ ήθελα να παίξουμε σε ένα καλό ρυθμό με πρωταρχικό σκοπό να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους. Δεύτερον επειδή χθες δεν κάναμε καν προπόνηση, μετά το ματς της Παρασκευής, κάποιοι παίκτες έπρεπε να βρουν ρυθμό και ειδικά οι Τάισον Γουορντ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Έπρεπε να ξεκουραστούν επίσης κάποιοι παίκτες. Ο Βεζένκοφ έπαιξε μόνο δέκα λεπτά, ο Μιλουτίνοφ καθόλου, ο Φουρνιέ μόνο δέκα... Έπρεπε να κάνουμε μια διαχείριση σεβόμενοι και τον αντίπαλο και τον κόουτς που έχει έρθει να δει το ματς, αλλά και τους τηλεθεατές. Επίσης, οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής είχαν όρεξη να παίξουν... Έτσι πήγε το παιχνίδι. Δεν είχε καμία σχέση με κυνήγι κανενός ρεκόρ».