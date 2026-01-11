Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Τα highlights της νίκης των «πράσινων»
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Παναθηναϊκού απέναντι στο Περιστέρι.
Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για 27 λεπτά, αλλά στη συνέχεια βρήκε τις λύσεις στις δύο μεριές του παρκέ και επικράτησε του Περιστερίου με 94-86.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
