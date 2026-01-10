Ο προπονητής του Κολοσσού Άρης Λυκογιάννης εξήγησε τους λόγους της ήττας από τον Πανιώνιο, ενώ βγαίνει στην αγορά για παίκτες.

Ο Κολοσσός δεν άντεξε απέναντι στον Πανιώνιο στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο προπονητής των «θαλασσί» Άρης Λυκογιάννης εξήγησε τους λόγους της ήττας. Μάλιστα, επισήμανε πως βρίσκεται στην αγορά για την ενίσχυση μες παίκτες.

«Συγχαρητήρια στον Πανιώνιο για τη δίκαιη νίκη του. Υπάρχει ένα πολύ βασικό στοιχείο που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο πως παρουσιαστήκαμε σήμερα. Νομίζω πως ποσοτικά στα γκαρντ και κυρίως στη θέση “2” ήρθαμε τελείως γυμνοί. Αυτό μας επηρέασε πάρα πολύ τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση. Πέρα από την απουσία του Γκάουντλοκ που είναι πλέον δεδομένη, ήρθε και ο τραυματισμός του Μπάρμπιτς στο ξεκίνημα της εβδομάδας» υποστήριξε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου ο Άρης Λυκογιάννης.

«Ουσιαστικά υποχρεωθήκαμε να παίζουμε είτε χωρίς δυάρι με τον Πετρόπουλο αναγκαστικά στο “2”, είτε με δύο άσους, όπου εκεί έχουμε ξεκάθαρο μειονέκτημα στον όγκο. Επιπλέον σήμερα κάποιοι παίκτες δεν βρέθηκαν σε καθόλου καλή μέρα με αποτέλεσμα από το ξεκίνημα να βρισκόμαστε πίσω στο σκορ και να κυνηγάμε» συνέχισε.

Και ο τεχνικός της ομάδας της Ρόδου συμπλήρωσε: «Ένας ακόμα τομέας που έπαιξε ρόλο ήταν ο τομέας των ριμπάουντ, που στα πρώτα 16 λεπτά δώσαμε 10 επιθετικά ριμπάουντ στον Πανιώνιο και νομίζω ότι από αυτό το στοιχείο έχτισε τη διαφορά του. Είτε με δεύτερες ευκαιρίες είτε γιατί βρήκαν ξεκάθαρα σουτ βγάζοντας τη μπάλα έξω. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο αν σκεφτεί κανείς ότι στα υπόλοιπα 24 λεπτά ο Πανιώνιος βρήκε μόλις άλλα 3 επιθετικά ριμπάουντ. Προχωράμε, συνεχίζουμε και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι που έχουμε με τη Μύκονο».

Νωρίτερα στο flash interview ο προπονητής του Κολοσσού υποστήριξε: «Ήταν σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Βρεθήκαμε σε πολύ κακή επιθετική ημέρα συν το κακό ξεκίνημα που είχαμε στα ριμπάουντ μας κόστισε. Έπαιξε καλύτερα ο Πανιώνιος και κέρδισε δίκαια. Εμείς είμαστε στην αγορά και κοιτάμε παίκτες, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε».

