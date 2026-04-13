Με τούρτα ευχήθηκαν στον Άλεκ Πίτερς για τα γενέθλιά του, κατά τη διάρκεια της προπόνησης του Ολυμπιακού.

Λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες ήταν η σημερινή (13/04) προπόνηση του Ολυμπιακού, καθώς ο Άλεκ Πίτερς έσβησε κεράκια για τα γενέλθιά του.

Συγκεκριμένα, αφότου ολοκληρώθηκε η προπόνηση, παίκτες, προπονητές και σταφ ευχήθηκαν στον Άλεκ Πίτερς, για τα γενέθλιά του, φέρνοντάς του μάλιστα και μία τούρτα.

Ο Αμερικανός έσβησε τα κεράκια του και στη συνέχεια οι συμπαίκτες του, του έκαναν το καθιερωμένο «φατούρο».