Ολυμπιακός: Η τούρτα στην προπόνηση για τον Άλεκ Πίτερς
Λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες ήταν η σημερινή (13/04) προπόνηση του Ολυμπιακού, καθώς ο Άλεκ Πίτερς έσβησε κεράκια για τα γενέλθιά του.
Συγκεκριμένα, αφότου ολοκληρώθηκε η προπόνηση, παίκτες, προπονητές και σταφ ευχήθηκαν στον Άλεκ Πίτερς, για τα γενέθλιά του, φέρνοντάς του μάλιστα και μία τούρτα.
Ο Αμερικανός έσβησε τα κεράκια του και στη συνέχεια οι συμπαίκτες του, του έκαναν το καθιερωμένο «φατούρο».
Δείτε το βίντεο:
🎂 Time to take a well-earned break and grab a slice of cake.
🥳 Happy Birthday @petersalec ! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/NSr10acwG8— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 13, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.