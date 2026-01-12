Το Gazzetta στέκεται στον σπουδαίο άνθρωπο και παίκτη, Ραϊκούαν Γκρέι που συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της ΑΕΚ, ενώ είναι συνεχώς δίπλα στους συνανθρώπους του.

Η ΑΕΚ πάτησε το... γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο κόντρα στη Μύκονο και χάθηκε, νικώντας τελικά με 90-65. Σε άλλο ένα ματς φέτος βγήκε μπροστά ο παίκτης-ορχήστρα της Ένωσης που ακούει στο όνομα Ραϊκούαν Γκρέι.

Ο power forward της Βασίλισσας έθεσε τον τόνο από το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο τελείωσε με 13 πόντους και 5.6 σουτ, ενώ τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (πρώτος σκόρερ) και 5 ριμπάουντ σε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση του φέτος.

Ο Αμερικανός στη δεύτερη του σεζόν με τη φανέλα της Βασίλισσας συνεχίζει να είναι πυλώνας στην λειτουργεία της ομάδας του Σάκοτα και απολαμβάνει την κάθε του στιγμή με την Ένωση. Ένας εξαιρετικός χαρακτήρας που σε κάθε ματς συνεισφέρει πολύπλευρα στο παιχνίδι της ομάδας.

Ποιότητα και πολύπλευρη συνεισφορά

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση με αυτά που βλέπει από τον Γκρέι από τότε που ήρθε στην ΑΕΚ. Στον δεύτερο χρόνο του στην Ελλάδα, πιο έτοιμος από ποτέ, οδηγεί την ΑΕΚ με σταθερά βήματα πάνω στο παρκέ.

Ένας ψηλός που κάνει πολλές και σημαντικές δουλειές στο παρκέ σε άμυνα και επίθεση. Μαζί με τον Μπάρτλεϊ οι ηγέτες της φετινής ΑΕΚ δίχως αμφιβολία.

Ο Γκρέι αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία πως πρόκειται για παίκτη ορχήστρα. Έχει 11.7 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 2 κλεψίματα στο BCL, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα μετρά 12.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.8 κλεψίματα. Διαβάζει υπέροχα το παιχνίδι στις περισσότερες περιπτώσεις.

Παλεύει για την κάθε μπάλα, κάνει σπουδαία δουλειά και στην άμυνα, ενώ μπορεί να μαρκάρει πολλές θέσεις, κάτι που βοηθά πολύ και τους συμπαίκτες του.

Ανταποκρίνεται και στο «5» με την ποιότητα του, τώρα που έφυγε ο Σίλβα και η ΑΕΚ ψάχνει παίκτη στην αγορά για να καλύψει το κενό του. Two way ψηλός που κάνει θραύση στην Βασίλισσα και στην Ένωση έχουν την καλύτερη άποψη για εκείνον. Ένα διαμάντι για την Ένωση από πολλές απόψεις.

Παιδί-«διαμάντι» που προσφέρει στην κοινωνία και στον συνάνθρωπο

Ο Γκρέι δείχνει τις ευαισθησίες του με κάθε τρόπο και δεν σταματά να προσφέρει στην κοινωνία. Γιατί καλό το μπάσκετ, αλλά πρέπει να είσαι και σωστός άνθρωπος. Ο Ραϊκουάν είναι συνειδητοποιημένος και βοηθά τους συνανθρώπους του όπως μπορεί. Είναι ιδρυτής του Foundation 4RGray, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει ως αποστολή να υποστηρίζει παιδιά από υποβαθμισμένες κοινότητες και σχολεία, προσφέροντάς τους ευκαιρίες και εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον.

Η αποστολή του Ιδρύματος επικεντρώνεται στην παροχή βασικών πόρων και υποστήριξης σε οικογένειες, που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, διασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να ευημερήσει. Το ίδρυμα ξεκίνησε τη δράση του πριν από περίπου δύο χρόνια και εδρεύει στο Fort Lauderdale της Φλόριντα.

Μέχρι σήμερα, το ίδρυμα έχει επηρεάσει θετικά τη ζωή περισσοτέρων από 50 οικογενειών σε τοπικά δημοτικά και γυμνάσια, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορτών, μία περίοδο, που η στήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική.

Η δέσμευση του Ιδρύματος 4RGray δεν περιορίζεται μόνο στην εποχιακή υποστήριξη. Στόχος του είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με αυτές τις οικογένειες, προσφέροντας πόρους που τις ενδυναμώνουν στην καθημερινότητά τους. Οι άνθρωποί του πιστεύουν ακράδαντα, ότι κάθε παιδί αξίζει πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα βασικά αγαθά και το δικαίωμα να ονειρεύεται τα σπουδαία.

Μετά τα ματς πάντα πρόθυμος να μιλήσει με τους εκπροσώπους του Τύπου, ευγενικός. Εξαιρετικός χαρακτήρας, προσγειωμένος, θα συζητήσει μαζί σου, θα δείξει ενδιαφέρον. Ένας σπουδαίος ηγέτης για την ΑΕΚ εντός και εκτός παρκέ.