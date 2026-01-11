Ζιάγκος: «Πάσχουμε από διπολική διαταραχή ως ομάδα»

O Bαγγέλης Ζιάγκος μίλησε για την εικόνα της ομάδας του στην ήττα από την ΑΕΚ και τα δύο πρόσωπα που παρουσίασε.

Με νίκη συνέχισε την πορεία της στη Stoiximan GBL η ΑΕΚ. Η Ένωση ήταν εξαιρετική στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Μυκόνου με 90-65 σε κεκλεισμένων των θυρών ματς που έγινε στη SUNEL Arena για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ο Βαγγέλης Ζιάγκος μίλησε στην ΕΡΤ μετά το τέλος του ματς και τόνισε πως σας ομάδα πάσχουν από διπολική διαταραχή, αφού εμφανίζουν δύο διαμετρικά αντίθετα πρόσωπα.

«Πάσχουμε από διπολική διαταραχή ως ομάδα. Εμφανίζουμε διαμετρικά αντίθετα πρόσωπα, όχι μόνο στο ίδιο παιχνίδια αλλά από δεκάλεπτο σε δεκάλεπτο και από κατοχή σε κατοχή, σε πολύ βασικά σημεία του παιχνιδιού μας που θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτα, στα στάνταρ που έχει θέσει η ομάδα και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την φιλοσοφία μας.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο είχαμε καλό πρόσωπο, περιορίσαμε τα λάθη, είχαμε ενέργεια στην άμυνα και μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με άλλο πρόσωπο, σαν να παραιτηθήκαμε. Είχαμε άστοχα ξεμαρκάριστα σουτ και μία αμυντική συμπεριφορά που μας προσβάλλει σαν ομάδα και προσβάλλει την φιλοσοφία μας.

Κάθε ομάδα ανάλογα με τις δυνατότητες και το budget κάνει έναν σχεδιασμό το καλοκαίρι και χτίζει γύρω από κάποια παιδιά που θα τραβήξουν το κουπί. Δεν ήταν σε καλή μέρα τα παιδιά. Κανείς δεν υπογράφει την υψηλή απόδοση σε κάθε ματς. Ήταν ένα ματς που τα παιδιά δεν έβγαλαν το καλό τους πρόσωπο. Βοήθησαν τα παιδιά της ελληνικής γραμμής στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Υπήρχαν περίοδοι που έδωσαν το κάτι παραπάνω», ήταν τα λόγια του.