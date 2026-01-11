Ο Παναθηναϊκός έγραψε ιστορία μετά τη νίκη του επί του Περιστερίου, αφού έφτασε σε ξεχωριστό milestone.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για 27 λεπτά, αλλά στη συνέχεια βρήκε τις λύσεις στις δύο μεριές του παρκέ και επικράτησε του Περιστερίου με 94-86.

Οι πράσινοι πριν την αναμέτρηση είχαν μπροστά τους ένα ιστορικό milestone. Αν κατάφερναν να νικήσουν στο ματς για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, θα γινόντουσαν η πρώτη ομάδα από καταβολής Α’ Εθνικής, δηλαδή από το 1963-64, που θα έφτανε τις 1.500 νίκες.

Κάτι που φυσικά έγινε, αφού πλέον το 1500άρι είναι γεγονός. Για να πάει στις 1500 νίκες το τριφύλλι χρειάστηκε 1840 και το ποσοστό νικών φτάνει το 81.52%. Μια ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, λίγα 24ωρα πριν τη μάχη με τη Μπάγερν για τη Euroleague.