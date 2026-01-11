Παναθηναϊκός: Ιστορική 1500η νίκη, πρώτη ομάδα που το καταφέρνει
Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για 27 λεπτά, αλλά στη συνέχεια βρήκε τις λύσεις στις δύο μεριές του παρκέ και επικράτησε του Περιστερίου με 94-86.
Οι πράσινοι πριν την αναμέτρηση είχαν μπροστά τους ένα ιστορικό milestone. Αν κατάφερναν να νικήσουν στο ματς για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, θα γινόντουσαν η πρώτη ομάδα από καταβολής Α’ Εθνικής, δηλαδή από το 1963-64, που θα έφτανε τις 1.500 νίκες.
Κάτι που φυσικά έγινε, αφού πλέον το 1500άρι είναι γεγονός. Για να πάει στις 1500 νίκες το τριφύλλι χρειάστηκε 1840 και το ποσοστό νικών φτάνει το 81.52%. Μια ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό, λίγα 24ωρα πριν τη μάχη με τη Μπάγερν για τη Euroleague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.